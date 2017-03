Vàng tiếp tục leo dốc, giá lên mức 38,21 triệu đồng

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 37,90-38,20 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).



Cùng thời điểm trên, tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết mức mua vào là 37,93 triệu đồng/lượng và bán ra là 38,21 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, các ngân hàng thương mại như Sacombank, Techcombank, Eximbank... hiện giao dịch vàng SJC từ 37,90-38,21 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).



Như vậy, so với chốt phiên trước giá vàng trong nước đã đồng loạt tăng nhẹ. Trong đó, giá bán ra tại thị trường Hà Nội đã khoảng 10.000 đồng/lượng. Nếu tính từ đầu tuần (26/8) khi vàng ở mốc 38,05 triệu đồng mỗi lượng thì giá kim loại quý này đã tăng khoảng 160.000 đồng/lượng.



Cũng có chiều hướng đi lên nhưng giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu sáng nay có thay đổi khá mạnh so với chiều qua khi tăng khoảng 200.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Hiện thương hiệu vàng này đang niêm yết chiều bán ra là 36,70 triệu đồng/lượng, còn mua vào ở mức 36,35 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay cũng tăng khoảng 5 USD/ounce và hiện đứng ở mức 1.416 USD/ounce.



Ở mức giá hiện tại, sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank thì giá vàng thế giới tương đương trên 36,18 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng trên 2 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 28/8 là 21.036 đồng/USD, không đổi so với phiên trước. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại hiện là 21.246 đồng/USD.



Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay đồng loạt ở mức 21.200-21.205 đồng/USD và giá mua dao động từ 21.120-21.140 đồng/USD.



Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.140-21.200 đồng/USD(mua vào/bán ra). Trong khi đó, mức mua vào của BIDV và Vietinbank lần lượt là 21.120 đồng/USD và 21.130 đồng/USD trong khi bán ra ở mức 21.200 đồng/USD và 21.205 đồng/USD.





