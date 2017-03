Vàng tiếp tục tăng, dầu thô cũng tăng giá

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết là 27,22 triệu đồng/lượng (mua vào) - 27,29 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo ghi nhận tại các doanh nghiệp cũng như tiệm vàng trong nước, lượng giao dịch trên thị trường bắt đầu có dấu hiệu chậm lại so với vài ngày trước. Tuy nhiên, lực mua vàng vẫn nhiều hơn bán.

Giá vàng trong nước sáng qua cùng mặt bằng với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, giá mua vàng do các doanh nghiệp kim hoàn niêm yết có nhiều khác biệt, có những thương hiệu chênh tới gần 300.000 đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đêm qua tại New York ở mức 1.138,5 USD/ounce, tăng 14,5 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Giới phân tích quốc tế nhận định giá vàng tăng vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất đồng USD ở mức thấp kỷ lục sau cuộc họp chính sách tiền tệ kết thúc rạng sáng qua (theo giờ Việt Nam). Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo của Morgan Stanley cho rằng giá vàng sẽ tăng lên mức kỷ lục vào năm tới, quanh mức 1.300 USD/ounce.

Ngoài ra, giá dầu thô đêm qua cũng tăng mạnh nhất trong vòng một tháng trở lại đây sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết kho dự trữ vàng đen của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm tới nay. Giá dầu giao tháng 1-2010 tăng 1,97 USD/thùng (2,79%), lên mức 72,66 USD/thùng.

YX