Vàng tiếp tục trượt dốc

Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào 1.664.000 - 1.670.000 đồng/chỉ – bán ra 1.670.000 đồng/chỉ, giảm 21.000 đồng/chỉ so với giá niêm yết sáng qua.

Giá vàng niêm yết tại Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu đang ở mức 1.654.000 - 1.670.000 đồng/chỉ (mua vào – bán ra), giảm 12.000 đồng/chỉ so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/9, trên thị trường vàng New York, giá vàng giao ngay giảm thêm 24,00 USD/oz, xuống mức 752,00 USD/oz. Giá vàng giao ngay tại thị trường Châu Á lúc 11h (theo giờ Hà Nội) đang được giao dịch ở mức 756,40 USD/oz.

Như vậy, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng đã có 8 phiên giảm liên tiếp. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, vàng đã giảm tới 67,60 USD/oz, tương đương 8,21%.

Sở dĩ giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh chủ yếu là do đồng USD tăng mạnh trở lại và dầu vẫn đứng ở mức thấp so với 1-2 tháng trước đó khi đóng cửa tại thị trường New York ở mức 102,58 USD/thùng.

Tuy vậy, giá vàng thế giới hiện vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 130.000 đồng/chỉ.

Theo một số chuyên gia về vàng, với mức chênh lệch giá trong nước và giá thế giới như hiện nay, nhiều khả năng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giảm sâu hơn nữa. “Có thể, người dân Việt Nam sẽ bàng hoàng và một cuộc tháo chạy khỏi vàng sẽ bắt đầu???”, chuyên gia thị trường vàng vangvn.com đưa ra dự đoán.