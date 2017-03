Vàng trong nước đắt hơn quốc tế 3,2 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở

46,23 - 46,38 triệu đồng, tăng 30.000 đến 80.000 đồng so với cuối tuần. Trong gần chục ngày vừa rồi, vàng trong nước dao động lên xuống quanh 46,3 triệu đồng. Thị trường thiếu sóng khiến không khí giao dịch không mấy sôi động. Lực mua vàng mới được nhen nhóm nay cũng chững lại. Chị Hồng Thu, một nhà đầu tư nhỏ lẻ cho biết tuần trước vội đi mua vàng ở 46,6 triệu đồng vì sợ giá sẽ tăng cao trở lại như trước. "Tuy nhiên giờ tôi mới thấy hối hận vì vàng tuần này chỉ còn 46,3 triệu đồng", chị nói. Giá vàng vẫn không về gần với quốc tế dù nhu cầu vàng của các ngân hàng hiện không còn cấp thiết như trước. Ảnh: AQ Tuần trước, một số ý kiến từng nhận định nếu Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng tiếp tục huy động vàng, giá có thể hạ nhiệt về gần với thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, thị trường vẫn chưa có chuyển biến nào rõ rệt sau khi Ngân hàng Nhà nước đã dời hạn chót được huy động vàng từ 25/11 sang 30/6 năm sau. Nếu quy đổi theo niêm yết bán USD của ngân hàng thương mại, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 43,15 triệu đồng, đã bao gồm các chi phí dập đúc 50.000 đồng, phí vận chuyển, lãi suất ngân hàng... Với mức giá này, vàng thế giới đang thấp hơn niêm yết của doanh nghiệp 3,2 triệu đồng. Tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá đôla Mỹ đang giảm khá mạnh. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam sáng nay tiếp tục hạ 25 đồng ở chiều thu mua và 5 đồng ở chiều bán USD, đưa niêm yết xuống 20.800 - 20.860 đồng. Trước đó, hôm cuối tuần, ngân hàng này cũng đã điều chỉnh giảm 5 đồng ở mỗi chiều. Còn tại VietinBank, giá mua và bán USD mất 5 đồng so với tuần trước, xuống 20.830 - 20.865 đồng ăn một đôla Mỹ. Eximbank và ACB vẫn giữ nguyên niêm yết mua và bán ở 20.810 - 20.870 đồng từ hôm 15/10. Giá vàng quốc tế đi lên trong sáng thứ hai, tăng nhẹ gần 3 USD lên 1.714 USD mỗi ounce tính đến 9h06 theo giờ Hà Nội. Đồng đôla đang mạnh so với euro có thể là yếu tố gây áp lực lên thị trường kim loại quý trong hôm nay. Hiện giá thấp hơn nhiều so với kỷ lục 1.795 USD lập được hồi đầu tháng 10. Theo Thanh Bình (VNE)