Vàng trong nước đắt hơn thế giới 5,2 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch thị trường đầu giờ sáng nay 25/2, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của Công ty CP SJC Hà Nội ở mức 44,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 45 triệu đồng/lượng (bán ra), điều chỉnh giảm mỗi chiều khoảng 70.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.



Nhưng đến hơn 9h, giá vàng bán ra tại đây bật tăng 50.000 đồng/lượng, lên 45,05 triệu đồng/lượng còn chiều mua vào giữ nguyên.



Cũng tại Hà Nội, giá vàng SJC qua niêm yết tại Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý giảm 90.000 đồng/lượng, xuống còn 44,9 triệu đồng/lượng - 45,01 triệu đồng/lượng.



Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn điều chỉnh giảm khoảng 80.000 đồng/lượng, xuống còn 44,85 triệu đồng/lượng - 45 triệu đồng/lượng. Và cũng hơn 9h, giá vàng SJC tại TPHCM đảo chiều tăng 50.000 đồng/lượng, lên 44,9 triệu đồng/lượng - 45,05 triệu đồng/lượng.



Hiện tại, giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 5,2 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước đầu giờ sáng nay biến động cùng chiều với giá vàng thế giới, khi gần 9h sáng nay 25/2, giá vàng giao ngay trên Kitco.com có biên độ giảm hơn 2 USD, giao dịch ở mức 1.579,4 USD/ounce. Còn chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đứng ở mức 1581,5 USD/ounce, giảm 28,6 USD so với cuối tuần trước, tương đương 1,8%. Trước đó, đồ thị giá vàng ngày 20/2 lao dốc xuống 1.554,49 USD/ounce, thấp nhất 7 tháng qua.



Thậm chí, hợp đồng vàng giao tháng 4 trên thị trường New York còn lao dốc mạnh hơn khi lùi về 1.572,8 USD/ounce, giảm 2,3% và là mức thấp nhất kể từ ngày 18/7 năm ngoái. Tính chung trong vòng 12 tháng trở lại đây, giá vàng đã “bốc hơi” 11%.



Sỡ dĩ giá vàng giảm mạnh trong tuần qua là do những dấu hiệu ngày càng rõ nét hơn về sự phục hồi của kinh tế Mỹ.



Theo Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC), các nhà quản lý tiền tệ giảm mua ròng các hợp đồng vàng 40% trong tuần kết thúc vào ngày 19/2, xuống còn 42.318 hợp đồng, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 31/7/2007.



Cũng trong tuần qua, lượng nắm giữ vàng qua các quỹ tín thác giảm 1,6%, là tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2011. Nhà đầu tư bán tháo vàng khi biên bản họp tháng 1 của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo có thể nới lỏng tiền tệ chậm lại hoặc dừng hẳn.



Nhận định về giá vàng tuần này, trong số 21 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco, đại đa số nhận định giá vàng sẽ ổn định hoặc đảo chiều tăng trở lại. Trong đó, 11 chuyên gia tin giá sẽ tăng, 7 người cho rằng vàng đứng giá, áp đảo so với chỉ 3 ý kiến nghiêng về khả năng vàng còn tiếp tục mất giá.





Theo An Hạ (DT)