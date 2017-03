Vàng trong nước đắt hơn thế giới, USD tăng vọt

Hôm qua (19-7), giá vàng SJC trong nước giao dịch ở mức mua vào 28,07 triệu đồng/lượng, bán ra 28,13 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức giá này hiện cao hơn giá thế giới trên 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á hôm qua đứng ở mức 1.193 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá USD ngân hàng (19.100 VND/USD), cộng thêm thuế và phí gia công, tương ứng với 27,80 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng thế giới đang rẻ hơn vàng trong nước khoảng 330.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do bất ngờ vọt lên mức 19.210 VND/USD. Việc giá vàng trong nước đắt hơn thế giới đã gây áp lực tăng cao đối với tỉ giá USD/VND. Giá USD thị trường tự do đã tăng lên 19.210 VND/USD, tăng 40 VND/USD so với cuối tuần trước. Nhiều điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD phổ biến ở ngưỡng mua, bán là 19.180 VND/USD và 19.210 VND/USD.

HẢI HÀ