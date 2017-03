Vàng trong nước giảm nhanh hơn thế giới

Theo H.NHỰT (TTO)



Lúc 15g chiều nay, vàng SJC niêm yết mua vào giảm còn 46,53 triệu đồng/lượng, bán ra 46,88 triệu đồng/lượng. Tuy giá vàng trong nước giảm nhanh hơn so với giá thế giới nhưng giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới 2,4 triệu đồng/lượng.Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12-2012 tại Mỹ đêm qua tăng nhẹ 50 cent lên 1.771,7 USD/ounce do Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) bơm 127 tỉ USD kích thích nền kinh tế. Giá vàng giao dịch tại phiên Mỹ có thời điểm đạt mức cao nhất trong ngày ở 1.779,10 USD/ounce, sau đó hạ nhiệt về mức 1.771 USD/ounce.Tại phiên châu Á, giá vàng đã mất 0,4%, tạm thời xuống mức 1.762,30 USD/ounce do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo Reuters, các chuyên gia phân tích tiếp tục dự báo giá vàng sẽ chạm 1.800 USD/ounce - ngưỡng đã từng thiết lập vào tháng 11-2011.