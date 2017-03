Vàng trong nước lại nới rộng với thế giới

Mở cửa sáng nay, hầu hết các doanh nghiệp vàng lớn đều không thay đổi giá so với cuối ngày hôm qua hoặc chỉ giảm nhẹ không đáng kể 50.000 đồng một lượng. Hệ thống SJC Hà Nội của Tập đoàn DOJI hạ 50.000 đồng so với cuối chiều hôm qua, đưa niêm yết mua và bán xuống còn 43,20 - 43,60 triệu đồng lúc 9h19 sáng thứ bảy.



Tương tự tại TP HCM, các doanh nghiệp vàng lớn cũng chỉ giảm nhẹ 50.000 đồng ở cả hai chiều, báo giá mua vào - bán ra 43,00 - 43,40 triệu đồng một lượng.



Đà giảm nhẹ của thị trường trong nước không đồng nhất với diễn biến trên thị trường thế giới. Cuối ngày hôm qua, giá vàng trên sàn giao dịch tại New York bất ngờ giảm khá mạnh, chốt phiên ở 1.638,70 USD, mất 11,60 USD so với đầu ngày.



Giá trong nước đứng yên trong khi quốc tế đi xuống khiến cho khoảng cách giữa trong và ngoài nước lại nới rộng, sau khi co hẹp đáng kể vào hôm qua. Nếu quy theo tỷ giá tự do, hiện vàng thế giới rẻ hơn trong nước khoảng 1,1 triệu đồng.



Trước đó, gói biện pháp bình ổn thị trường của Ngân hàng Nhà nước đã kéo giá trong nước về gần với giá trị thực. Chênh lệch vàng "nội" và "ngoại" giảm từ 3 triệu đồng xuống còn 800.000 đồng vào chiều qua. Giới đầu tư khấp khởi hy vọng giá sẽ còn co hẹp thêm nên suốt ngày 7/10, giao dịch trên thị trường bất ngờ vắng lặng.





