Vàng trong nước lao dốc một triệu đồng mỗi lượng

Dù đã hạ vào đầu ngày, biểu đồ giá vàng trong nước vẫn không ngừng đi xuống trong sáng nay. Tại TP HCM, lúc 8h02 niêm yết bán đứng ở 41,62 triệu đồng, mất 820.000 đồng so với cùng thời điểm hôm 8/5. Tuy nhiên, đà giảm chưa dừng lại mà còn mất thêm 370.000 đồng xuống còn 41,25 triệu đồng lúc 8h50.







Nhiều người đi mua nữ trang khi giá vàng giảm. Ảnh: TB

Theo Thanh Bình (VNE)



Tương tự, chiều thu mua vàng cũng hạ mạnh 1,19 triệu đồng so với mở cửa hôm qua, xuống còn 41,05 triệu đồng. Doanh nghiệp tại TP HCM dãn cách biên độ giá mua và bán lên 200.000 đồng khi thị trường quốc tế biến động mạnh.Cùng lúc đó tại Hà Nội, giá vàng SJC tại hệ thống SJC Hà Nội thuộc Tập đoàn DOJI cũng liên tục đi xuống. Lúc 9h04, chiều mua và bán vàng SJC tại đây đứng ở 41,08- 41,28 triệu đồng. Niêm yết bán mất tròn một triệu đồng so với cùng thời điểm hôm qua, trong khi giá thu mua hạ mạnh hơn, mất 1,22 triệu đồng.Niêm yết bán vàng SJC đang ở mức thấp nhất trong vòng 9 tháng vừa qua. Lần gần đây nhất giá bán ra 41,2 triệu đồng là hôm 3/8/2011. Tuy nhiên, so với thời điểm đó, vàng thế giới hiện nay thấp hơn 65 USD. Những tuần gần đây, giá trong nước có xu hướng giảm tương đương hoặc cao hơn mức điều chỉnh của quốc tế, kéo khoảng cách giữa vàng nội và ngoại còn trên dưới 900.000 đồng, thay vì trên 1,5 triệu đến 2 triệu đồng như trước.Đà đi xuống sáng nay của giá trong nước theo sau mức giảm mạnh của thị trường thế giới cuối ngày hôm qua và sáng nay. Hôm qua, mỗi ounce mất gần 2% xuống quanh 1.600 USD. Đến 9h23 sáng nay theo giờ Hà Nội, giá tiếp tục hạ 7,90 USD một ounce, xuống còn 1.596 USD.Vàng mất giá liên tục trong nhiều ngày khiến những người muốn mua vàng miếng chùn tay. Tuy nhiên, các doanh các doanh nghiệp cho biết sản phẩm vàng nữ trang vẫn tiêu thụ đều.