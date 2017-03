Vàng trong nước mất 800.000 đồng một lượng

Sáng nay, giới doanh nghiệp đồng loạt đưa niêm yết về trên dưới 41,3 triệu đồng. Tại TP HCM, giá bán vàng SJC hiện thấp hơn Hà Nội, đứng ở 41,35 triệu đồng tính đến 8h59. So với sáng qua, giá mất 700.000 đến 800.000 đồng một lượng vàng. Chiều thu mua cũng hạ mức tương tự xuống 41,15 triệu đồng.



Còn tại Hà Nội, lúc 9h Tập đoàn DOJI báo mua vào - bán ra vàng SJC lần lượt ở 41,26 - 41,40 triệu đồng, giảm 780.000 đến 800.000 đồng so với cùng thời điểm hôm 22/5. Doanh nghiệp nới rộng chênh lệch mua bán lên 140.000 đồng khi thị trường thế giới biến động mạnh.



Từ trưa qua, giá trong nước cũng đã đi xuống theo sau diễn biến thế giới. Vào cuối ngày, vàng SJC còn trên dưới 41,75 triệu đồng. Khi thị trường trên đà giảm, động thái mua bán của người dân chậm hẳn lại. Nếu như trong tuần trước, mỗi ngày Tập đoàn DOJI giao dịch hơn 2.000 lượng, thì đến hôm qua con số này còn 500.



Đà giảm mạnh sáng nay diễn ra sau khi thị trường quốc tế có phiên lao dốc vào hôm qua. Mở cửa ngày ở mức 1.592 USD, thị trường đi xuống trong phiên London và mất 17 USD một ounce. Sang phiên Mỹ, giá phục hồi về mức cũ đầu ngày, nhưng đột ngột bổ nhào sau đó, rơi hơn 30 USD một ounce. Chốt ngày 22/5, mỗi ounce vàng chỉ còn quanh 1.563 USD, mất khoảng 30 USD so với mở cửa.



Đến sáng nay, thị trường châu Á tiếp tục lùi sâu. Tính đến 9h14 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.558,20 USD, hạ 10,10 USD so với mở cửa.



Vàng mất giá sau khi đồng euro đi xuống trước phiên họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu vào thứ tư. Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu áp lực sau khi biểu đồ giá mất kháng cự 1.600 USD.



Vàng thường có cùng xu hướng với đồng tiền chung châu Âu ở thời điểm hiện nay. Chuyên gia phân tích từ HSBC cho rằng cho đến phiên họp tại châu Âu, đồng euro sẽ còn chao đảo. Tuy nhiên nếu cuộc họp này đưa ra được những giải pháp tích cực cho cuộc khủng hoảng nợ, đây sẽ là tin tốt cho giá vàng.



Ngoài ra, dầu thô - một trong những "bạn đồng hành" của vàng thời điểm hiện nay - tiếp tục đi xuống gây áp lực cho giới đầu tư. Việc Iran và cơ quan năng lượng của Liên Hợp Quốc có thể đạt được một thỏa thuận giám sát hạt nhân khiến giá nhiên liệu không còn nóng như thời kỳ căng thẳng cách đây vài tháng. Dầu thô ngọt nhẹ hạ 1% trong ngày thứ ba, xuống 91,66 USD một thùng.





Theo Thanh Bình (VNE)