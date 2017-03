Vàng trong nước tăng 200.000 đồng/lượng

Theo A.H. (TTO)



Kết thúc tuần giao dịch giá vàng thế ở 1.298,6 USD/ounce, tương đương 32,93 triệu đồng/lượng.Chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới giãn ra xa hơn: 6,27 triệu đồng/lượng. Hiện khoảng cách giữa giá mua - bán vàng miếng lên đến 400.000 đồng/lượng do các đơn vị kinh doanh đề phòng trường hợp giá vàng thế giới sẽ biến động mạnh phiên đầu tuần.Nhiều tiệm vàng cho biết đến sáng nay lực mua không còn mạnh do giá vàng trong nước đã tăng 900.000 đồng/lượng so với mức đáy của ngày hôm qua. Do giá vàng miếng SJC tăng quá nhanh, nhiều người có nhu cầu quay sang mua vàng nhẫn vì giá mềm hơn.Tính chung trong một tuần qua, giá vàng thế giới đã giảm gần 100 USD/ounce, tương đương 2,53 triệu đồng/lượng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ thu hẹp, tiến tới chấm dứt chính sách nới lỏng định lượng (QE) là nguyên nhân chính tạo ra cú rơi tự do của giá vàng thế giới trong tuần qua.Từ năm 2008 đến nay FED liên tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng. Việc cơ quan này bơm tiền ồ ạt vào thị trường cộng với mức lãi suất gần 0% đã làm đòn bẩy dẫn dắt giá vàng thế giới đi từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác.Do vậy tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) Ben Bernanke rằng có thể thu hẹp quy mô của QE trong năm nay. Tiếp đó, nếu điều kiện cho phép FED sẽ tiếp tục thu hẹp chương trình này trong nửa đầu năm sau, tiến tới chấm dứt hoàn toàn vào giữa năm đã khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi thị trường. Dù giá vàng thế giới phục hồi trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng nhiều chuyên gia đánh giá đà tăng này chưa bền vững và “đáy” của giá vàng vẫn chưa được xác định.