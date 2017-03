Vàng trong nước tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch đêm 5-2 đóng cửa ở mức 1.066 USD/ounce, tăng khoảng 14 USD/ounce, tương ứng mức tăng dưới 300.000 đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 200.000 đồng/lượng.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc PNJ, nhận định giá vàng có thể sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới.

Mặc dù đã có sự tác động của Ngân hàng Nhà nước ngày 5-2 nhưng giá vàng trong nước vẫn tăng. ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh vàng Công ty SJC, cho biết ngày 5-2, trước động thái liên tục giảm giá trong ngày theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường vàng trong nước đã có một phiên giao dịch theo hiệu ứng đôminô khi các ngân hàng như ACB, Vietcombank liên tục giảm giá vàng tương ứng. Tuy nhiên, ngày hôm qua là phiên cuối tuần, SJC không tham gia giao dịch nên không điều tiết được thị trường trong nước. Do đó, ngay từ sáng qua ACB và Vietcombank đã niêm yết giá 25,46 triệu đồng/lượng, tăng cao hơn so với mức tăng thế giới khoảng 200.000 đồng/lượng. Đến chiều thì thị trường tự do đã tăng lên 25,52 triệu đồng/lượng.

THANH HẢI