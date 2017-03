Vàng trong nước tăng giá mạnh trở lại

Theo Hà Linh ( VNN)



Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, hầu hết các tiệm vàng lớn tại Hà Nội niêm yết giá mua vào và bán ra tăng khoảng 300.000-350.000 đồng/lượng so với chiều 7/11.Cụ thể, tới 9h sáng 8/12, giá vàng miếng SJC của Phú Quý được giao dịch ở mức 28,15 triệu đồng/lượng (mua) và 28,3 triệu đồng/lượng (bán), so với mức 27,8 và 28 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều qua.Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức gần tương tự là 28,14 và 28,3 triệu đồng/lượng.Vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được niêm yết là 28,15 và 28,25 triệu đồng/lượng.Giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại là do vàng thế giới đêm qua và đầu giờ sáng nay (8/12) phục hồi sau khi lao dốc gần 100 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần trước và đầu tuần này.Tính tới 9h30 sáng 8/12 (giờ Việt Nam) trên thị trường châu Á tăng thêm hơn 2USD so với giá đóng cửa trên sàn New York lên 1.166,3 USD/ounceTrước đó, vàng thế giới lập đỉnh cao mọi thời đại là 1.227,5 USD/ounce và tuột dốc gần 100USD có lúc xuống tới 1.138 USD/ounce.Tuy nhiên, giá đã tăng trở lại sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ đánh tín hiệu sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục như hiện nay. Điều này đã khiến đồng USD suy yếu trở lại, kéo vàng và một số loại hàng hoá khác tăng giá.Theo phân tích của Sàn giao dịch vàng Phú Gia (PhuGia Gold), hiện, đồng USD đang là yếu tố cơ bản dẫn dắt giá vàng. Chính sách kéo dài lãi suất ở mức thấp của Fed nhẳm hỗ trợ cho nền kinh tế sẽ làm cho USD suy yếu thêm.Trong bài phát biểu đêm qua ông Bernanke cho rằng, cần tiếp tục giữ lãi suất ở sát mức 0% để hỗ trợ kinh tế. Đây là một bất lợi cho đồng USD.Thêm một yếu tố hỗ trợ nữa là khả năng tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương. Động thái mua vàng của Ấn Độ đã khởi đầu cho một hiệu ứng trên toàn cầu.Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có khả năng sẽ hồi phục trở lại vùng 1.170-1.190 USD/ounce trước khi có một đợt điều chỉnh giảm. Một số chỉ báo cho thấy vàng đang trong xu hướng giảm.