Vàng trong nước tăng nhẹ

Lúc 8h50 sáng nay, vàng miếng SJC tại TP HCM được báo giá mua vào - bán ra ở 43,12 - 43,42 triệu đồng, tăng nhẹ 120.000 đồng so với hôm qua.



Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng ở cả hai chiều, đưa niêm yết lên lần lượt 43,25 - 43,45 triệu đồng.



Sau 3 lần cập nhật bảng giá, Sacombank-SBJ công bố bán vàng SBJ ở 43,40 triệu đồng tính đến 8h40, trong khi thu mua ở 43,10 triệu đồng, tăng nhẹ 100.000 đến 200.000 đồng so với sáng thứ ba.



Mức tăng nhẹ của thị trường trong nước không tương xứng với đà đi lên hôm qua của giá thế giới. Hôm qua, vàng quốc tế hôm qua tăng gần 30 USD mỗi ounce, tương đương gần hơn 700.000 đồng mỗi lượng vàng. Sự bất cân đối này khiến chênh lệch giá vàng nội và ngoại co hẹp thêm chút ít, còn khoảng 1,7 triệu đồng một lượng, so với mức trên 2 triệu đồng vào hôm qua.



Những ngày gần đây, giao dịch trên thị trường vàng chậm lại hẳn khi Tết Âm lịch đã cận kề. Lượng vàng mua vào bán ra mỗi ngày của các doanh nghiệp chỉ tính bằng đơn vị trăm lượng, thay vì cả mấy nghìn lượng như những ngày sôi động vài tuần trước. Hôm qua, Tập đoàn DOJI giao dịch được 500 lượng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, ít hơn nhiều so với thông thường.



Thị trường vàng thế giới tăng hơn 1% lên mức cao nhất suốt 3 tuần lễ trong phiên giao dịch hôm qua. Mức tăng này đưa giá vàng về lại đường trung bình của 200 ngày, khiến nhà đầu tư lại hy vọng về triển vọng tăng tiếp của thị trường. Như vậy, từ đầu năm đến nay, mỗi ounce vàng tăng 5% giá trị.



Tăng mạnh nhất là hợp đồng giao tháng 2, cao hơn 23,40 USD, tương đương 1,5% so với mở cửa. Giá vàng giao ngay tăng 1,3%, có lúc chạm mức cao nhất của 3 tuần lễ ở 1.639,60 USD, cao hơn 29 USD so với đầu ngày.





