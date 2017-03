Vàng trong nước tiếp tục tăng giá

Giá vàng SJC tại TP HCM do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết đầu ngày còn 28,07 - 28,17 triệu đồng. So với chiều qua, niêm yết bán và mua giảm 30.000 đồng. Nhưng đến 10h, đơn vị này công bố giá tăng lên 28,12 - 28,22 triệu đồng, giá mua đắt hơn 120.000 đồng và bán ra tăng 170.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Còn tại một số hiệu kim hoàn ở TP HCM, mức giá bán ra cao ngất ngưởng 28,26 triệu đồng một lượng công bố lúc cuối ngày hôm qua, đầu giờ sáng nay cũng được hạ xuống còn 28,18 triệu đồng. Trong khi mua vào chỉ còn 28,02 triệu đồng. Đến 9h30, các hiệu vàng này đồng loạt tăng thêm 50.000 đồng cả mua và bán lên 28,07 - 28,23 triệu. Điểm chung dễ thấy tại các hiệu vàng là khi thị trường xuất hiện tình trạng giá cả leo thang bất thường thì khoảng cách giữa mua và bán được các đơn vị nâng lên một biên độ rất lớn, như hiện tại là trên 160.000 đồng. Chủ hiệu kim hoàn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 cho biết, đây là mức an toàn để tránh rủi ro khi giá thế giới tăng quá nhanh. Giá vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) sáng nay cũng được để ở 28,08 - 28,12 triệu đồng một lượng, giảm 20.000 đồng so với giá giao dịch cuối buổi chiều 12/5. Đến 9h, doanh nghiệp này tăng thêm 40.000 đồng lên 28,12 -28,16 triệu đồng. Ở mức giá này, nhiều nhà đầu tư tạm ngừng giao dịch để nghe ngóng diễn biến thị trường. Chủ hiệu vàng lớn gần chợ Bà Chiểu cho biết, hôm qua có nhiều người đã đến bán vàng, trong đó chủ yếu là bán nữ trang. Nhưng sáng nay thì khách chủ yếu đến hỏi thăm giá cả rồi về. Thị trường thế giới trong giờ giao dịch New York 12/5 bứt phá ngoạn mục, đưa giá vàng lên mức cao nhất từ trước tới nay, khiến giá trong nước sáng nay tăng thêm vài chục nghìn đồng. Tiếp nối đà leo thang chóng mặt tại thị trường London, giá vàng thế giới liên tiếp lập kỷ lục mới và vọt lên trên 1.248 USD một ounce trong phiên New York hôm qua. Đây được xem là mức cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng quốc tế, bỏ xa mức 1.226,90 USD xác lập hồi đầu tháng 12/2009. Đến sáng nay, giá kim loại quý quốc tế có xu hướng hạ nhiệt nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cao. Tính đến 9h (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng tương đương 1.234,70 USD một ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.012 đồng, giá vàng quốc tế quy đổi hiện có giá khoảng 28,56 triệu đồng, vẫn còn cao hơn giá trong nước gần 400.000 đồng một lượng. Giá USD tự do tại TP HCM hôm qua sau khi vọt lên 19.100 đồng, đến sáng nay, giá bán mỗi USD nhích thêm 20 đồng, lên 19.012 đồng. Nhưng giá cửa hàng thu mua đôla đã giảm mạnh 50 đồng xuống còn 19.020 đồng, so với 19.070 đồng chiều qua. Thậm chí có một số điểm thu đổi đẩy giá lên 19.080-19.130 đồng, tăng mạnh so với mặt bằng 19.050-19.060 hôm qua. Diễn biến tỷ giá trong ngân hàng sáng nay không thay đổi so với ngày 12/5. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vẫn duy trì chiều bán USD 19.050 đồng và giá mua quanh 18.990 đồng. Giá USD tự do những ngày gần đây tăng nhanh được cho là ảnh hưởng bởi tin đồn Ngân hàng Nhà nước sẽ phá giá tiền đồng thêm 4% và nới rộng biên độ tỷ giá. Tuy nhiên, phía Ngân hàng Nhà nước đã bác bỏ những tin đồn này. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước tại TP HCM, Việt Nam vẫn có ý định bảo vệ giá trị đồng tiền Việt Nam. Theo Lệ Chi ( VNE)