Vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới 3,6 triệu đồng

Tổng khối lượng vàng miếng trúng thầu là 25.600 lượng, giá trúng thầu cao nhất là 43,35 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 43,3 triệu đồng/lượng. Lúc 17 giờ cùng ngày, vàng SJC bán ra giá 43,44 triệu đồng/lượng.

Đến nay biên độ giá vàng trong nước so với thế giới vẫn còn cao: 3,6 triệu đồng/lượng. Theo NHNN, tính đến gần cuối tháng 2 còn khoảng 10 ngân hàng chưa tất toán vàng được do thiếu hụt thanh khoản. Đây là lý do mà theo một lãnh đạo ngành vàng thì lượng vàng đấu thầu nhiều ngân hàng mua được nhằm phục vụ cho việc tất toán trạng thái hơn là tung ra thị trường. Cũng vì thế mà sau bốn phiên đấu thầu với tổng cộng 79.000 lượng, biên độ giá vàng nội - ngoại vẫn ở ngưỡng cao.

YT