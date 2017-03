Vàng trong nước vẫn vùn vụt đi lên

Sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu phổ biến ở mức 32,6 - 32,75 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng 9/10.



Giá vàng SJC tại Tp.HCM lúc 9h sáng nay đứng ở mức 32,6 - 32,67 triệu đồng/lượng. 45 phút sau, giá được nâng lên thành 32,65 - 32,73 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội, giá vàng SJC lúc 9h ở mức 32,58 - 32,73 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm là 32,55 - 32,75 triệu đồng/lượng.



So với giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD tự do, giá vàng trong nước đang rẻ hơn khoảng 50.000 đồng/lượng. Nếu tính theo giá USD ngân hàng, thì giá vàng trong nước đắt hơn thế giới 550.000 đồng/lượng.



Giá vàng trong nước sáng nay tăng nhanh so với giá vàng thế giới. Theo giới kinh doanh vàng, giá vàng trong nước hiện đang rất nhạy cảm với tương quan lực mua-bán trên thị trường. Mới đầu giờ sáng, các doanh nghiệp đã điều chỉnh giá vàng liên tục, với hướng điều chỉnh chủ yếu là tăng.



Trong khi đó, giá USD "chợ đen" sáng nay tăng trở lại. Lúc 9h tại Hà Nội, giá USD phổ biến ở khoảng 19.810 - 19.860 đồng/USD (mua vào/bán ra).



Giá vàng thế giới tại châu Á sáng nay tiếp tục tăng. Lúc 9h, giá vàng giao ngay đứng gần mức 1.354 USD/oz, tăng gần 6 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York.



Giá vàng thế giới hiện vẫn đang được hỗ trợ mạnh bởi đồng USD yếu. Kết quả điều tra dư luận của Bloomberg cho thấy, 12/18 chuyên gia được hỏi tin là giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần này, trong khi chỉ có 5 người dự báo giảm, 1 người không nêu quan điểm.





Theo Thanh Vân ( VNN)