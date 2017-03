Vàng trong nước vọt lên trên 45 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn đồng loạt đẩy niêm yết lên trên 45 triệu đồng, so với mức 44,01 triệu đồng sáng hôm qua. Tại TP HCM, giá bán vàng dao động từ 45,05 đến 45,10 triệu đồng. Sau phiên biến động lớn của thị trường quốc tế, các doanh nghiệp thận trọng để chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức rất cao, từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng một lượng.



Lúc 8h40, Tập đoàn DOJI báo giá vàng tại hệ thống SJC Hà Nội ở mức 44,85 - 45,15 triệu đồng, mua vào bán ra tăng 1,12 triệu đồng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.







Mỗi lượng vàng có thêm trên dưới một triệu đồng trong sáng nay. Ảnh: Công Tâm

Theo Thanh Bình (VNE)



Biến động của giá trong nước diễn ra sau khi sàn giao dịch vàng tại New York có một phiên dậy sóng đêm qua theo giờ Hà Nội. Từ mức quanh 1.656 USD, giá đột ngột dâng cao vào giữa phiên, thẳng tiến và vượt mốc 1.700 USD.Giá vàng tại Mỹ nhảy vọt 3% sau báo cáo số liệu tiêu dùng của nước này ở mức thấp nhất trong suốt 2 năm rưỡi. Chuỗi tăng giá 3 ngày vừa rồi cũng là thời gian tăng mạnh nhất của giá vàng kể từ khi thị trường liên tục đi xuống những tuần liên tiếp gần đây sau khi vàng mất vai trò kênh trú ẩn an toàn. Ngoài ra, thị trường vàng cũng được tiếp thêm sức mạnh sau khi Pháp và Đức mâu thuẫn với nhau về kế hoạch giải cứu châu Âu khiến một cuộc họp thượng định của EU phải hoãn lại vào hôm qua.Về mặt kỹ thuật, việc thị trường phá vỡ mốc 1.700 USD khiến cơ hội phục hồi về 1.900 USD như trước trở nên dễ dàng hơn, một số nhà phân tích nhận định. Đến sáng nay, giá quốc tế tiếp tục đi lên. Tính đến 9h12 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.713,20 USD, tăng 8,60 USD so với mở cửa.Sau khi đứng yên 4 ngày liên tiếp kể từ thứ sáu tuần trước, tỷ giá liên ngân hàng sáng nay đột ngột nhảy vọt 20 đồng lên 20.768 đồng ăn một USD. Các ngân hàng thương mại đồng loạt đẩy niêm yết tăng 21 đồng lên 20.976 đồng mỗi đôla Mỹ.