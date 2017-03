Vàng trụ vững 21 triệu đồng một lượng

9h sáng nay, giá vàng vật chất trong nước trụ vững tại 21,12 - 21,18 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Tuy giảm 10.000 đồng một lượng so với hôm qua nhưng vẫn cao hơn phiên cuối tuần 30.000 đồng một lượng. Mức chênh lệch giữa mua và bán chỉ dao động khoảng 60.000 đồng một lượng, không đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia vào thị trường vàng vật chất.

Trên các sàn giao dịch vàng, giá mở cửa phiên giao dịch sáng nay ở khoảng 20,48 triệu đồng một lượng. Sự lình xình của giá vàng trong mấy ngày liền khiến cho các nhà đầu tư trở nên e dè hơn trước khi ra quyết định đặt lệnh. Không khí giao dịch trên các sàn vì thế cũng trở nên yên ắng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay mở cửa quanh mức 952 USD một ounce. Tại thị trường New York ngày 27/7, có lúc giá vàng bứt phá gần chạm đến mức 960 USD một ounce, khi lại tụt xuống mức thấp 951 USD, và nhanh chóng chốt phiên tại 953 USD một ounce.

Theo thống kê của một số quỹ đầu tư, nhu cầu đầu tư tăng hơn 5 lần trong khoảng một năm qua đã hỗ trợ cho giá vàng thế giới.

Theo Walter de Wet, nhà phân tích của Standard Bank, mức kháng cự hiện tại là 960 USD một ounce. Vàng sẽ đi theo sự dẫn dắt của các biến động đồng USD. Đồng USD có khả năng tiếp tục suy yếu đi so với các ngoại tệ khác. Tỷ giá USD so với Euro có thể tăng lên mức 1,5 vào cuối năm nay. Thêm vào đó, giá dầu ổn định hơn đã hỗ trợ niềm tin vào giá vàng như một hàng rào phòng thủ chống lạm phát. Do đó, mức kháng cự 960 USD một ounce sẽ không đủ mạnh để chặn đà tăng của giá vàng.