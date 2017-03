Vàng trượt giá, USD vọt lên 20.240 đồng

Giá vàng thế giới phiên 27/10 sụt giảm hơn 1,1%, khiến giá vàng trong nước sáng nay tụt 100.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua. Tuy nhiên, giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn giá thế giới do tỷ giá USD tự do sáng nay đội thêm 50 đồng, kéo giá vàng thế giới quy đổi tăng mạnh theo.



Ở thời điểm 9h sáng nay, các doanh nghiệp vàng báo giá vàng miếng phổ biến ở mức 32,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và dưới 32,85-32,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu giờ sáng qua, giá vàng đã giảm 70.000-100.000 đồng/lượng tùy thương hiệu, nhưng nếu so với cuối giờ chiều qua thì giá vàng chỉ giảm khoảng 30.000 đồng/lượng.



Tuy giá thu mua vàng được các doanh nghiệp niêm yết khá đồng đều, nhưng giá bán ra có sự khác biệt khá lớn giữa các công ty vàng tại Hà Nội và Tp.HCM, trong đó giá vàng tại Hà Nội đứng cao hơn. Thậm chí, có những doanh nghiệp ở hai thị trường này báo giá vàng bán ra chênh nhau tới gần 100.000 đồng mỗi lượng.



Tại Hà Nội, vàng Rồng Thăng Long được Bảo Tín Minh Châu yết giá ở mức 32,83 triệu đồng/lượng và 32,92 triệu đồng/lượng (giá mua vào và bán ra). Phú Quý báo giá vàng SJC rẻ hơn cả ở đầu mua vào lẫn bán ra, với 32,8 triệu đồng/lượng (giá mua) và 32,88 triệu đồng/lượng (giá bán).



Tại thị trường Tp.HCM, ở lần cập nhật giá lúc 9h10, Sacombank-SBJ thông báo giá vàng SBJ ở mức 32,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 32,83 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC thu mua vàng SJC với giá 32,79 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 32,84 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước sáng nay phần nào đã được níu giữ bởi tỷ giá USD thị trường tự do tăng mạnh. Nếu giảm cùng biên độ hơn 1,1% của giá vàng thế giới đêm qua, thì giá vàng trong nước sáng nay phải mất khoảng 350.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua.



Giá USD thị trường tự do tại Hà Nội đầu giờ sáng đã được đẩy lên mức 20.210 đồng (mua vào) và 20.240 đồng (bán ra). So với sáng qua, giá ngoại tệ này đã đắt thêm 60 đồng ở đầu mua vào và 50 đồng ở đầu bán ra.



Theo Sacombank-SBJ, xu hướng chính trên thị trường vàng vật chất trong nước hiện nay vẫn đang là mua vào. Tuy nhiên, do tâm lý thận trọng của người dân và các nhà đầu tư ở thời điểm giá vàng quốc tế chưa rõ xu hướng như hiện nay, giao dịch trên thị trường chưa thể sôi động.



Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc 9h25 theo giờ Việt Nam là hơn 1.328 USD/oz, tăng trên 2 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa đêm qua tại thị trường New York.



Mức giá này quy đổi theo tỷ giá USD thị trường tự do, cộng thêm thuế nhập khẩu, phí bảo hiểm và phí gia công, tương ứng với xấp xỉ 32,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn chút ít so với giá vàng miếng bán ra trong nước. Nếu không tính thuế nhập khẩu và các chi phí khác, giá vàng thế giới quy đổi đang tương đương với khoảng 32,4 triệu đồng/lượng.



Trong phiên ngày 27/10, giá vàng giao ngay tại Mỹ có thời điểm sụt về 1.318 USD/oz do đồng USD mạnh lên. Chốt phiên, giá vàng mất 15,3 USD/oz so với phiên trước, còn 1.326 USD/oz.



Đồng USD đang vững giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) diễn ra vào ngày 2-3/11 tới. Theo một cuộc điều tra do hãng tin Reuters tiến hành, giới phân tích dự báo, trong cuộc họp này, FED sẽ quyết định chi 80-100 tỷ USD mỗi tháng để mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ trên thị trường, theo đó hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.



Các thống kê về kinh tế Mỹ công bố ngày hôm qua tiếp tục cho thấy sự cần thiết phải áp dụng chính sách nới lỏng định lượng. Trong đó, số đơn đặt mua hàng hóa lâu bền và chi tiêu của các doanh nghiệp bất ngờ giảm trong tháng 9, trong khi doanh số bán nhà mới vẫn chưa thoát đáy.



Tuy nhiên, tỷ giá USD được cho là sẽ ít thay đổi cho tới khi kết quả cuộc họp của FED được công bố, vì giới đầu tư đang tỏ ra hết sức thận trọng trong việc dự báo về quy mô và khả năng tác động của gói bơm tiền sắp tới của FED đối với kinh tế Mỹ. So với Euro, tỷ giá USD sáng nay là 1,38 USD tương đương 1 Euro, ít thay đổi so với sáng qua.



Các chuyên gia cũng cho rằng, giá vàng sẽ khó xác định xu hướng cho tới khi FED họp xong, nhưng lực mua vàng ở vùng giá thấp sẽ giúp giá kim loại quý này tránh được nguy cơ giảm dưới mức 1.300 USD. Trong dài hạn, giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt bởi chính sách tiền tệ lỏng lẻo của Mỹ.



Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust từ đầu tuần tới hôm qua vẫn “án binh bất động”, không có động thái mua bán nào. Khối lượng vàng nắm giữ đang được quỹ này duy trì ở mức 1.298,3 tấn.



Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 tại New York chốt phiên 27/10 giảm 0,59 USD/thùng, còn 81,96 USD/thùng. Sáng nay, giá dầu tăng nhẹ, lên trên mức 82 USD/thùng.





Theo KIỀU OANH ( VnEconomy)