Tuy nhiên, ngày 11-12, khi các ngân hàng và công ty vàng đóng cửa thì giá vàng tự do tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượng.

Khi giá vàng tuần qua lình xình ở ngưỡng trên dưới 45 triệu đồng thì giá USD liên tục giảm. Hiện nay USD tự do giảm xuống mức 21.040 VND/USD. So với đợt chạm đỉnh vào tháng 11 thì giá USD tự do đã giảm mất 800 VND/USD.

YT