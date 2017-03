Vàng tuột bất ngờ, trở tay không kịp

Giá vàng giảm thêm 38.000 đồng/chỉ Cuối giờ chiều qua (1-4), giá vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã giảm xuống còn 1,790 - 1,805 triệu đồng/chỉ (mua vào, bán ra). Như vậy, so với ngày trước đó, giá vàng đã giảm tới 38.000 đồng/chỉ. Giá vàng trên thị trường tự do cũng đã trở về ngưỡng 1,8 triệu đồng/chỉ và đạt ở mức 1,797 - 1,802 triệu đồng/chỉ (mua vào, bán ra). Ngay sau cú giảm giá này của vàng, thị trường tự do dường như đã sôi động hơn. Nhiều người dân đã trở lại mua vàng thay vì đi mua USD như những ngày trước đó. M.PHƯƠNG