Vàng tuột dốc thêm 500.000 đồng/lượng, USD tăng

Vàng miếng SJC mở đầu ngày giao dịch ở mức mua vào 34,4 triệu đồng/lượng, bán ra 34,45 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ Đông Á mua vào ở mức 34,35 triệu đồng/lượng, bán ra 34,41 triệu đồng/lượng.

Sự sụt giảm khá mạnh của giá vàng khiến cho một số doanh nghiệp đã giãn rộng khoảng cách mua bán lên từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượng. Theo giới kinh doanh, đợt giảm mạnh này khiến nhiều nhà đầu tư bán ra do lo ngại vàng tiếp tục đi xuống. Mấy ngày gần đây, mãi lực của thị trường đang gia tăng lực bán, trong khi khách mua rất ít sau đợt sốt kỷ lục.

Từ sau mức giá đỉnh điểm 38,2 triệu đồng/lượng hôm 9-11 đến nay giá vàng trong nước liên tục đi xuống. Sau tám ngày, giá vàng trong nước đã giảm 3,7 triệu đồng/lượng. Hai nguyên nhân quan trọng khiến giá vàng trong nước giảm mạnh là do giá thế giới giảm và các biện pháp can thiệp quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng USD thị trường thế giới mạnh lên khiến cho giá vàng giao ngay tại New York phiên tối 16-11 đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua là 1.328,8 USD/ounce. So với mức giá đỉnh điểm ngày 9-11, giá vàng thế giới đã giảm gần 100 USD/ounce (tương đương giảm khoảng 2,5 triệu đồng/lượng). Chốt phiên giao dịch ở mức 1.340,4 USD/ounce, giảm 21,1 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Tại châu Á sáng qua, giá vàng tiếp tục đi xuống, giao dịch ở mức 1.333,9 USD/ounce, giảm 6,5 USD/ounce so với giá đóng cửa tại New York.

Quy đổi theo tỉ giá USD tự do cộng phí, hiện tương đương 33,85 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá thế giới 600.000 đồng/lượng.

Giá USD thị trường tự do hôm qua đã quay đầu tăng trở lại, mua vào 20.900 VND/USD, bán ra 21.000 VND/USD, mức này đã tăng 50 VND/USD so với sáng 16-11. Một tuần qua, giá USD trong nước giao dịch quanh vùng 21.000 VND/USD.

HẢI HÀ