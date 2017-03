Vàng tụt dốc

Cuối ngày hôm qua, thị trường vàng quốc tế tăng khoảng 6 USD so với đầu ngày khiến các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 140.000 đồng một lượng. Niêm yết bán vượt 33,55 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, sáng 2/11, thị trường thế giới thụt lùi 13 USD so với cuối 1/11 khiến giá trong nước lại quay đầu về mức cũ.

Thương hiệu vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn để giá đầu ngày ở 33,40 - 33,44 triệu đồng, sau tiếp tục xuống 33,37 - 33,42 triệu đồng tính đến 9h10, bằng với mở cửa hôm qua.

Các đại lý SJC ở Hà Nội mua và bán ở 33,35 - 33,42 triệu đồng. Cùng lúc đó, doanh nghiệp Sacombank-SBJ treo bảng giá cao hơn, 33,42 -33,46 triệu đồng mỗi lượng.

Đôla trên thị trường tự do tiếp tục bám trụ mức cao kỷ lục 20.500 đồng mỗi USD do cửa hàng bán ra, cao hơn 100 đồng so với niêm yết của các ngân hàng thương mại. Chiều thu mua dao động từ 20.420 đến 20.440 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng vừa có một phiên tăng gần 6 USD, vượt 1.365 USD rồi điều chỉnh giảm vào cuối ngày, xuống chốt ở 1.352 USD. Đến sáng nay, giá dao động trong biên độ hẹp. Tính đến 9h23 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.352,70 USD, tăng 1,40 so với mở cửa.

Sáng nay, chỉ số Dollar Index, đơn vị đo sức mạnh của đồng đôla với các loại tiền chủ chốt khác, tiếp tục giảm thêm 0,2% điểm. Các nhà đầu tư đang chờ đợi tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về gói nới lỏng tiền tệ trong phiên họp hôm nay và ngày mai.

Theo dự báo của các nhà phân tích, FED sẽ công bố một chương trình có giá trị ít nhất là 500 tỷ USD. Bài phát biểu được chờ đợi nhất dự kiến sẽ phát đi vào cuối phiên họp hôm thứ tư. Trong báo cáo mới nhất, Bloomberg dự đoán giá vàng sắp sửa tăng do sự yếu đi của đồng đôla.

Theo Thanh Bình (VNE)