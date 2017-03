Vàng tụt dưới ngưỡng 1,9 triệu đồng/chỉ

USD phục hồi mạnh nhờ những thông tin được cho là khả quan phát đi từ khu vực tài chính Mỹ.

Chốt phiên giao dịch hôm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 2,4 USD/oz (0,25%), còn 955,4 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên trước đó vài giờ với mức giảm 12,7 USD/oz (1,3%), còn 958 USD/oz. Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 1%, còn giá vàng giao tháng 8 giảm 0,3%.

Tại thị trường trong nước sáng nay, giá vàng đã mất mốc 1.900.000 đồng/chỉ tại một số nơi. Giá vàng SJC theo thông tin niêm yết trên website của công ty được giao dịch ở mức 1.891.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.897.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 14.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.880.000 đồng/chỉ và 1.900.000 đồng/chỉ, giảm 20.000 đồng/chỉ và 17.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ đứng ở mức 1.905.000 đồng/chỉ và 1.911.000 đồng/chỉ, giảm 10.000 đồng/chỉ. Giá vàng trong nước tuần này giảm khoảng 1%.

Đồng USD hôm qua tiếp tục phục hồi khi báo cáo kết quả kinh doanh của Citigroup - tập đoàn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ về giá trị tài sản - cho thấy ngân hàng này thua lỗ và thâm hụt tài sản ít hơn dự kiến trong quý 2. Trong quý, Citigroup chịu khoản lỗ ròng 2,5 tỷ USD.

Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro tương đương với 1,5847 USD, so với mức 1 Euro bằng 1,5863 USD lúc đóng cửa ngày trước đó, và mức 1 Euro đổi được 1,5938 USD cuối tuần trước. Như vậy, tuần này, USD tăng giá 0,5% so với Euro.

Tại thị trường trong nước, giá USD trong tuần trên thị trường ngân hàng và tự do cùng giảm mạnh. Ở thời điểm đầu tuần, giá mua và bán USD do Vietcombank niêm yết là 16.830 VND/USD và 16.840 VND/USD. Tuy nhiên, đến ngày thứ 6, tỷ giá do ngân hàng này niêm yết chỉ còn 16.735 VND/USD và 16.835 VND/USD. Trên thị trường tự do, giá mua - bán USD cuối giờ chiều ngày thứ 6 (18/6) chỉ còn 16.680 VND/USD - 16.710 VND/USD.

Thị trường vàng tuần này biến động khá mạnh theo những chao đảo trên thị trường tài chính Mỹ . Việc ngân hàng IndyMac bị trưng thu và kế hoạch cứu hai tập đoàn khổng lồ Fannie Mae và Freddie Mac của Chính phủ Mỹ đã khiến giới đầu tư lo ngại về một giai đoạn mới căng thẳng hơn trong cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ. Tuy nhiên, một số thông tin khả quan về tình hình kinh tế Mỹ và các báo cáo tài chính không xấu như dự kiến của các tập đoàn lớn, trong đó có các ngân hàng Citigroup, Merrill Lynch và JPMorgan Chase, đã giúp tình hình bớt căng thẳng phần nào.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng, giá vàng hạ như hiện nay có thể đã là một cơ hội mua vào, vì một khi xuất hiện một “làn sóng” thua lỗ mới trên thị trường tài chính Mỹ, giá vàng sẽ lại đảo chiều. Hiện luồng vốn đổ vào thị trường vàng ở Mỹ đang tăng mạnh, bất chấp những phiên đổ dốc của kim loại quý này trong những ngày gần đây.

Thống kê của Bloomberg cho thấy, từ quý 2 năm ngoái tới nay, các ngân hàng và công ty chứng khoán toàn cầu đã báo lỗ và thâm hụt tài sản tổng số tiền lên tới 436 tỷ USD vì tác động của khủng hoảng tài chính Mỹ. Do đó, vàng tới lúc này vẫn được coi là một kênh lưu trữ giá trị an toàn.

Thị trường dầu thô thế giới vừa chứng kiến ngày tụt giá thứ tư liên tiếp, khép lại tuần giảm giá mạnh nhất trong vòng hơn 3 năm qua với mức giảm 11%. Chỉ trong vòng 4 phiên vừa qua, giá dầu đã giảm mất hơn 16 USD/thùng.

Chốt phiên hôm qua tai NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 giảm 0,41 USD/thùng (0,3%), còn 128,88 USD/thùng, thấp nhất từ ngày 5/6 trở lại đây. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tại thị trường London đóng cửa cũng giảm 0,88 USD/thùng (0,7%), còn 130,19 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 5/6 trở lại đây.

Giá dầu liên tục giảm do những dấu hiệu cho thấy tình hình tại Trung Đông đã bớt căng thẳng. Ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Bush đã quyết định tham gia vào các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân của nước này, làm giảm bớt những lo ngại về một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra.

Theo dự kiến, ông Bush sẽ cử Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông William Burns tới tham dự cuộc đàm phán đa phương diễn ra ở Geneva về chương trình hạt nhân của Iran. Đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.