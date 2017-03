Vàng, USD cùng giảm mạnh

Giá niêm yết đầu ngày của vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank mua vào là 35,12 triệu đồng/lượng, bán ra là 35,18 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC mở cửa ngày giao dịch ở mức 35,1 triệu đồng/lượng, bán ra là 35,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, vàng đã giảm về dưới 35 triệu đồng/lượng, mua vào là 34,92 triệu đồng/lượng, bán ra là 34,98 triệu đồng/lượng, giảm 220.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc kinh doanh vàng Công ty PNJ, mức giá mở cửa tuần mới khá cao do có tác động chủ yếu từ mức tăng của giá thế giới và kỳ vọng một vòng đầu tư mới từ thị trường. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư khá dè dặt đầu tư thêm do đang kỳ vọng thị trường có thể còn xuống thấp hơn. Vì vậy, tuy lực mua cao hơn bán nhưng tổng lượng giao dịch trên thị trường hôm qua có giảm nhẹ so với những ngày trước.

Sau những biện pháp bình ổn thị trường như: giảm thuế nhập khẩu vàng về 0%, cấp quota nhập vàng cho một số doanh nghiệp và bơm thêm USD ra thị trường, thị trường vàng trong nước mấy ngày qua giao dịch khá trầm lắng. Các doanh nghiệp đã thu hẹp khoảng cách mua-bán về dưới 100.000 đồng/lượng để khuyến khích giao dịch.

Giá vàng trong nước giảm mạnh chiều qua do giá vàng thế giới đi xuống và một mặt do tỉ giá USD tự do giảm. Sau khi tăng trong phiên sáng qua tại châu Á, giá vàng tại châu Âu chiều qua đã đi xuống. Lúc 17 giờ chiều qua, giá vàng giao ngay tại London đứng ở 1.367,3 USD/ounce, giảm 2,5 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên liền trước tại New York.

Giá USD tự do tại Hà Nội và TP.HCM chiều qua mua vào là 20.850 VND/USD, bán ra là 20.920 VND/USD, giảm 80 VND/USD so với buổi sáng. So với giá giao dịch hôm thứ Bảy tuần trước, giá USD tự do đã giảm 180 VND/USD.

