Vàng, USD cùng tăng vọt

Vàng miếng SJC niêm yết giá mua vào là 30,04 triệu đồng/lượng, bán ra là 30,08 triệu đồng/lượng. Mức giá này đã tăng khoảng 180.000 đồng/lượng so với mức giá 29.9 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước.

Tại châu Á, giá vàng giao ngay sáng qua tăng trở lại sau khi giảm không đáng kể trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước tại New York. Đến trưa hôm qua, giá vàng đứng ở mức 1.280 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với giá chốt phiên liền trước tại New York.

Giá USD thị trường tự do hôm qua phổ biến ở ngưỡng mua vào 19.510 VND/USD và bán ra là 19.530 VND/USD, tăng 10 VND/USD so với cuối tuần trước. Trước đó, trong ba tuần liên tục, giá USD bán ra trên thị trường tự do giữ ở mức 19.510 VND/USD.

THANH HẢI