Vàng, USD cùng tuột giá

Giá USD ở thị trường tự do và giá vàng trong ngày 10-11 bất ngờ giảm mạnh. Trong ngày, giá đồng USD tự do giảm hơn 350 đồng so ngày 9-11 (bán ra còn 21.050 đồng/USD), còn giá vàng thì giảm hơn 650.000 đồng/lượng, khi giá chốt lúc 17 giờ còn 36,55 triệu đồng/lượng.

Như vậy các giải pháp điều hành thị trường của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như cam kết bơm USD, cho nhập vàng đã phát huy ngay tác dụng.

Giao dịch trầm lắng

Diễn biến thị trường vàng, USD ở Hà Nội và TP.HCM trong ngày 10-11 đã trở lại bình thường, thậm chí ở các cửa hàng vàng tư nhân giao dịch khá trầm lắng.

Chủ một cửa hàng vàng ở chợ Xóm Củi (quận 8, TP.HCM) cho biết trong ngày nhiều người dân không dám mua vàng do thấy giá niêm yết giữa mua vào, bán ra có khoảng cách lớn.

Trao đổi với phóng viên cuối giờ chiều, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ, xác nhận sức mua vàng tại các cửa hàng của công ty giảm mạnh, mức giảm 60%-70% so với ngày cao điểm 9-11 và người dân chủ yếu đến bán vàng hơn là mua vào. Ông Trọng nói dù công ty đã có quota nhập vàng về nhưng thấy thị trường bắt đầu trầm lắng, sức mua giảm và thấy các công ty khác cũng chưa có động thái gì nên việc nhập vàng về như thế nào hiện còn tính toán.

Giao dịch tại các cửa hàng kinh doanh vàng ở quận 1 (TP.HCM) trong ngày 10-11 khá trầm lắng. Ảnh: M.THẢO

“Do NHNN cho thời hạn nhập vàng kéo dài hai tuần và hiện giá vàng nhập về tính cả thuế, phí chỉ khoảng 35,850 triệu đồng/lượng vẫn còn thấp hơn so với giá vàng hiện đang bán ra nên công ty chưa nhập vàng vội” - ông Trọng cho biết.

Giám đốc một công ty kinh doanh vàng lớn ở TP.HCM cho biết nhu cầu về vàng gần đây chủ yếu xuất phát từ tâm lý chứ không phải việc thiếu hụt nguồn cung. Giá vàng tăng nóng gần đây là do giá thế giới tăng và phần nào có nạn đầu cơ làm giá. Vì thế sau khi NHNN thông báo chính thức cho nhập vàng và có hướng bơm USD cụ thể thì cả hai thị trường vàng và USD lập tức hạ nhiệt. Chính vì thị trường xìu nhanh khi NHNN công bố các giải pháp điều hành rõ ràng nên một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cho biết cũng đang tính toán chứ chưa có động thái nhập vàng cụ thể.

Cần giải pháp dài hạn

Các biện pháp xử lý cấp bách của NHNN vừa qua như cho phép nhập vàng, bơm USD ra thị trường bước đầu đã phát huy tác dụng tích cực. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng đó chỉ là thuốc cấp cứu tức thời, còn về dài hạn, NHNN cần có cái nhìn đúng về hai thị trường này để ra thuốc chữa hiệu quả giúp thị trường cho phát triển ổn định.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, nhận định: “Giá vàng thế giới tăng cao là bị giới đầu cơ thao túng và giá này chúng ta không thể kiểm soát được”. Ông Hiển dự báo đầu năm 2011, khi các nền kinh tế lớn trên thế giới đi vào ổn định thì tự khắc giá vàng thế giới hạ nhiệt. Lúc đó đương nhiên giá vàng trong nước cũng sẽ giảm.

60%-70% là tỉ lệ giảm lượng vàng bán ra trong ngày 10-11 so với ngày 9-11

Theo ông Hiển, trước kia NHNN từng cho rằng các sàn vàng hoạt động đã làm giá vàng trong nước biến động. “Nhưng sau đó dù đã đóng cửa sàn vàng thì giá vàng vẫn biến động mạnh. Mới đây là Thông tư 22 cấm các ngân hàng cho vay vàng là đúng nhưng triển khai trong thời điểm nhạy cảm dễ khiến giới đầu cơ tung tin đồn là khan hiếm nguồn cung vàng để làm giá…” - ông Hiển lý giải.

Ở các giải pháp dài hạn cho thị trường vàng, USD, ông Hiển góp ý NHNN cần có các giải pháp làm sao huy động lượng vàng tích trữ trong dân chảy vào ngân hàng để sinh thành dòng tiền phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song đó NHNN cần có ngay giải pháp nhằm khống chế tình trạng người dân lấy vàng làm công cụ quy đổi trong các giao dịch như thanh toán bất động sản…

PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, khi trả lời báo chí trong ngày cũng đề xuất NHNN nên xem xét cho các ngân hàng phát hành sản phẩm tiền gửi đảm bảo bằng vàng. Sản phẩm như vậy sẽ hút ngay lượng vàng tích trữ rất lớn trong dân và tránh hiện tượng người dân rút tiền đồng trong ngân hàng ra mua vàng tích trữ. Bên cạnh đó, ông Ngân cũng cho rằng NHNN nên cho các công ty kinh doanh vàng lớn được tự do xuất nhập vàng miếng để liên thông thị trường vàng trong nước cùng thế giới.

Siết mạnh đầu cơ Tôi cho rằng về lâu dài, cơ quan quản lý cần quyết liệt dẹp nạn đầu cơ làm giá ở thị trường vàng, USD. Điều hành thị trường về trung và dài hạn sau này cần có giải pháp làm sao tránh tình trạng đôla hóa, dẹp thị trường tự do và quyết liệt thực hiện niêm yết bằng tiền đồng trên toàn lãnh thổ. Tiến sĩ NGUYỄN VĂN THUẬN, Trưởng khoa kế toán-tài chính ngân hàng Trường ĐH Mở TP.HCM

