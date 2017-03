Vàng, USD đuổi nhau tăng vọt

Hôm qua (23-8) là ngày được cho là giá vàng có sóng lớn nhất tính từ đầu năm đến nay.

Ba ngày tăng 2,2 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 23-8, giá vàng trong nước bất ngờ tăng thêm 800.000 đồng/lượng so với chiều hôm trước. Các phiên sau đó giá vàng liên tục tăng dần và đến 9 giờ, giá vàng SJC mua vào 44,4 triệu đồng/lượng, bán ra 44,7 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với hôm trước. Như vậy chỉ trong ba ngày giá vàng đã tăng 2,2 triệu đồng/lượng.

Điều đáng nói ở đây là những lần trước khi giá vàng tăng mạnh như hôm qua, tâm lý người dân sẽ đi theo hai xu hướng hoặc ồ ạt bán hoặc xếp hàng mua. Tuy nhiên, trên thị trường vàng ngày hôm qua, lượng khách giao dịch tuy có đông nhưng không thể so được với những lần cao điểm trước và không xảy ra tình trạng xếp hàng để mua, bán vàng.

Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh SJC, hôm qua mặc dù giá vàng tăng vọt nhưng thị trường không có đột biến. Lượng người mua nhiều hơn người bán, mua vào khoảng 5.300 lượng, bán ra 5.800 lượng. “Do nguồn cung ít hơn cầu nên thị trường có dấu hiệu khan hiếm vàng” - ông Tường nói.

Ảnh chụp tại cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội) sáng 23-8. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Trong khi giá vàng lên đỉnh cao nhất trong năm tháng qua, giá USD trong ngân hàng cũng liên tục được điều chỉnh tăng. So với ngày hôm trước giá USD trong ngân hàng tăng 50-90 VND/USD. Không chỉ trong ngân hàng, chiều qua giá USD tự do tăng vọt. Tại TP.HCM, giá USD tự do bán ra 21.000 VND/USD, giá tại Hà Nội là 21.010 VND/USD.

Có hiện tượng rút tiền mua vàng

Xung quanh việc giá vàng trong hai ngày tăng đến 2 triệu đồng/lượng, nguyên nhân theo ông Phạm Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM, là giá vàng thế giới tăng liên tục bốn ngày gần đây, tạo lực cho giá vàng trong nước liên tục tăng từ cuối tuần cho đến nay. Thứ hai, sau vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, một số người dân dù đã được thông tin rõ ràng nhưng do tâm lý lo sợ vẫn rút tiền đi mua vàng. Khi cầu lớn mà nguồn cung không đủ cũng là yếu tố khiến giá vàng tăng cao.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Vàng Việt Nam, cho rằng giá vàng thế giới tăng là nguyên nhân chính, nguyên nhân thứ hai không đáng kể. Điều đáng quan tâm ở đây là chỉ trong hai ngày mà giữa giá vàng trong nước và thế giới chênh nhau 3 triệu đồng/lượng. “Phải thận trọng với khoảng cách giá vàng để tránh tạo áp lực lên tỉ giá” - ông Hải nói.

Bởi thế cũng theo ông, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là cho các ngân hàng đang được phép phát hành chứng chỉ vàng mua vàng trên tài khoản. Cách này không tác động lên tỉ giá mà còn kiểm soát được dòng USD.

Hà Nội: Giao dịch vàng miếng, nhẫn trơn tăng Giá vàng miếng tại Hà Nội của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC chốt phiên ngày 23-8 với giá 44,55 triệu đồng/lượng, bán ra 44,75 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội), vàng miếng SJC niêm yết chốt mức mua vào 44,1 triệu đồng/lượng, bán ra 42,4 triệu đồng/lượng. Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông cho thấy lượng người đổ xô đến cửa hàng vàng càng đông, chủ yếu người dân chuyển tiền từ sổ tiết kiệm qua mua vàng. Theo nhân viên kinh doanh của cửa hàng Công ty Bảo Tín Minh Châu, lượng giao dịch vàng miếng, nhẫn trơn tăng 20%-30% so với bình thường. Phí gia công vàng miếng: 50.000 đồng/lượng Cũng trong ngày 23-8, NHNN ban hành Quyết định số 1623 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng. Theo đó, Công ty SJC không được tiếp tục sản xuất vàng miếng mà chỉ được gia công vàng miếng SJC 99,99% cho NHNN theo chỉ đạo, quản lý, giám sát của NHNN về hạn mức, thời điểm sản xuất và nguồn vàng nguyên liệu để tổ chức sản xuất vàng miếng. Để tiết kiệm chi phí của xã hội, NHNN không thành lập bộ máy, nhập dây chuyền sản xuất thương hiệu vàng miếng mới mà sẽ sử dụng dây chuyền sản xuất và thương hiệu vàng miếng của Công ty SJC. Trên cơ sở chi phí gia công, thuế áp dụng và lợi nhuận dự tính, mức phí gia công vàng miếng SJC trong giai đoạn hiện nay là 50.000 VND/lượng. Về việc xin chuyển đổi vàng miếng khác có nguồn gốc hợp lệ thành vàng miếng SJC, các TCTD, DN kinh doanh mua bán vàng miếng cần gửi văn bản lên NHNN, trong thời hạn 30 ngày NHNN sẽ có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chuyển đổi. YÊN TRANG - TRÀ PHƯƠNG

YÊN TRANG