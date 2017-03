Vàng và USD cùng rớt giá

Tính đến 8h45, thương hiệu vàng miếng SBJ được niêm yết mua và bán ở 35,56 - 35,62 triệu đồng một lượng, giảm tương ứng 70.000 đồng thu gom và 50.000 đồng bán ra so với sáng 19/1.

Hầu hết các thương hiệu vàng miếng lớn khác cũng bán vàng với giá 35,62 triệu đồng một lượng, trong khi thu mua phổ biến trên 35,55 triệu đồng sáng nay. Biên độ mua bán được duy trì quanh 70.000 đồng một lượng.

Tuy giá vàng nội tăng giảm trong biên độ khá hẹp nhưng hiện giờ vẫn giữ một khoảng cách khá lớn so với quốc tế. Nếu quy theo tỷ giá của sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế chỉ tương đương 34,70 triệu đồng, thấp hơn 900.000 đồng mỗi lượng so với giá thực tế trong nước.

Sáng nay, thị trường đôla chợ đen giảm 20 đồng so với sáng qua, giao dịch quanh 20.987-21.000 đồng mỗi USD (mua vào - bán ra). Thị trường thiếu sóng nên các nhà đầu tư không còn muốn tham gia giao dịch. Khách hàng đến các điểm thu đổi thời gian này hầu hết là người có nhu cầu đổi ngoại tệ thực sự.

Trong ngày hôm qua, chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng USD tiếp tục suy yếu, trượt giảm thêm 0,62% xuống còn 78,50 USD, trong khi đồng euro tăng 0,74%, tương ứng với 1 EUR đổi được 1,34 USD.

Nhờ đó, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế hôm 19/1 lên cao nhất là 1.378,90 USD. Tuy nhiên, sau đó càng về cuối phiên New York, giá quay đầu sụt giảm và đóng cửa ngày tại 1.371 USD một ounce, tăng gần 3 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex của New York cũng tăng thêm 2 USD lên 1.370,20 USD mỗi ounce.

Bước sang giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng đang giảm nhẹ. Tính đến 10h10, mỗi ounce vàng tương đương với 1.368,60 USD.

Thị trường quốc tế thời gian gần đây vẫn trong trạng thái loay hoay tìm kiếm sự hỗ trợ để thoát khỏi vùng 1.320 - 1.420 USD một ounce. Các chuyên gia cho rằng, hiện vàng đang để mất đi phần nào vai trò là nơi trú ẩn an toàn. Bằng chứng là các quỹ đầu tư lớn liên tiếp có những động thái bán ra. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust ngày 18/1 đã bán ra 5,464 tấn, giảm mức nắm giữ xuống còn 1.251,433 tấn. Đây là mức thấp nhất của quỹ kể từ tháng 5/2010.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, kim loại quý sẽ nhanh chóng lấy lại giá trị của nó trong thời gian tới. Vì hiện nay nhu cầu vàng vật chất tại các nước châu Á vẫn rất lớn, nhất là Trung Quốc khi ngày Tết Nguyên đán sắp đến. Ngoài ra, theo phân tích kỹ thuật, vàng tương lai vẫn thể hiện xu hướng đi lên trong ngắn hạn và dài hạn.

