Vàng và USD cùng rớt giá

Thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ niêm yết đầu ngày tại mức giá 28,21-28,25 triệu đồng. So với hôm qua, giá đã giảm 30.000 đồng cả chiều thu gom và bán ra.

8h15 sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC cũng hạ xuống còn 28,20-28,26 triệu đồng một lượng. Mỗi lượng mua vào, bán ra hiện giảm thêm 30.000 đồng so với sáng 14/7. Tại một số hiệu kim hoàn ở TP HCM niêm yết giá thu gom quanh 28,19 triệu đồng và bán ra 28,27 triệu đồng. Biên bộ giữa mua và bán được các đơn vị để ở 80.000 đồng một lượng.

Trong những ngày vừa qua, giá kim loại quý ít biến động khiến giao dịch vàng vật chất tiếp tục kém sôi động. Hầu hết các nhà đầu tư đều trong tư thế "án binh bất động" chờ đợi những đợt sóng mới của thị trường trước khi quyết định mua hay bán.

Giá kim loại quý quốc tế trong ngày giao dịch 14/7 đã cố gượng dậy nhưng không tạo ra được đột phá mới. Sau khi mở cửa ngày ở 1.212 USD, thị trường đi ngang trong suốt phiên châu Á và châu Âu. Bước sang giờ New York, giá vàng bật dậy, leo lên ngưỡng 1.218 USD một ounce. Tuy nhiên, giá kim loại quý cũng nhanh chóng hạ nhiệt ngay sau đó, rơi xuống 1.204 USD mỗi ounce vì gặp lực bán tháo của nhà đầu tư. Càng về cuối phiên, giá dần hồi phục và đóng cửa ngày tại 1.208 USD một ounce.

Trong phiên châu Á sáng nay, giá vàng đang có xu hướng đi lên. Tính đến 9h15 (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce tương đương 1.211,60 USD, tăng 3,6 USD so với mở cửa. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.120 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện có giá khoảng 28,20 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).

Giá bán đôla tự do sáng nay tiếp tục giảm. Hiện giá mua bán của các điểm thu mua ngoại tệ ở TP HCM xuống còn 19.140-19.160 đồng, giảm 20 đồng chiều bán ra và 10 đồng mua vào so với sáng 14/7. Cùng lúc, các điểm thu mua ngoại tệ tại Hà Nội công bố giá mua bán USD tại 19.130-19.180 đồng, so với TP HCM thì giá mua thấp hơn 10 đồng nhưng bán ra cao hơn 20 đồng.

Niêm yết của các ngân hàng sau khi chạm kịch trần giờ vẫn niêm yết giá không thay đổi suốt nhiều ngày qua. Eximbank, ACB đang bán đôla Mỹ ở 19.100 đồng, Vietcombank tiếp tục bán ở 19.095 đồng. Còn giá thu mua lần lượt là 19.090 đồng (Vietcombank, ACB) và 19.080 Eximbank.

