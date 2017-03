Vàng và USD đồng loạt giảm giá mạnh

Theo Minh Linh (VNN)



Lúc 9h30, ngày 11-4 giá vàng SJC của công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) giao dịch ở mức 42,92 - 43,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300 nghìn đồng so với cuối giờ chiều hôm qua.Giá vàng SJC tại Tập đoàn DOJI trong khi đó còn 43,05 - 43,13 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng. Khi vừa mở cửa phiên, DOJI đã hạ giá mua xuống 42,95 triệu đồng/lượng và bán ra tại 43,05 triệu đồng.Tại công ty VBĐQ Phú Nhuận (PNJ), giá vàng PNJ hiện là 42,6 - 42,9 triệu đồng/lượng trong khi vàng SJC ở mức 42,9 - 43,15 triệu đồng/lượng.Chốt phiên 10/4, vàng giao ngay mất 1,6% còn 1.559,8 USD/ounce trong khi giá vàng giao tháng 6 giảm 27,9 USD/ounce xuống còn 1.558,8 USD/ounce. Sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng có lúc xuống 1.551 USD/ounce nhưng hiện đã hồi phục trở lại lên 1.560 USD/ounce.Quy đổi, vàng thế giới tương đương 39,6 triệu đồng/lượng, đã tính thuế và phí liên quan, thấp hơn vàng trong nước 3,5 triệu đồng.Trong khi đó, từ hôm qua, giá bán USD tại các ngân hàng lớn đã có sự sụt giảm mạnh so với ngày hôm trước khi giảm tới 40 - 45 đồng/USD.Giá USD niêm yết tại Vietcombank ở mức 20.840- 20.890 đồng/USD mua vào - bán ra, giảm 40 đồng so với chốt ngày 9/4. Nếu so với cuối tuần trước, giá bán USD tại Vietcombank giảm 65 đồng/USD. Tại BIDV, giá USD mua vào bán ra cũng ở mức 20.840 - 20.890 đồng/USD.Đến sáng 11/4, giá USD tiếp tục giảm, tỷ giá USD của Vietcombank chỉ cón mức 20.830 - 20.880 đồng/USD. Đây cũng chính là mức giá mà BIDV áp dụng. Còn ở Eximbank là 20.820 - 20.880 đồng/USD. Còn ACB là 20.810 - 20.880 đồng/USD.Sáng nay, giá bán USD tự do mất mốc 21.000 đồng lần đầu tiên trong nhiều tuần. Hiện các điểm thu đổi mua và bán đôla Mỹ ở quanh 20.950 - 20.980 đồng, hạ 20 đến 30 đồng so với hôm qua.Ngày hôm qua, phiên đấu thầu bán vàng miếng thứ 5 của NHNN kết thúc 39.200 lượng được bán ra.Nguồn cung tăng mạnh khiến cho giá vàng miếng giảm. Sau phiên đấu thầu, giá vàng miếng bất ngờ được SJC giảm mạnh xuống còn 43,08-43,28 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều giá sàn chào bán của NHNN. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, giá vàng miếng SJC nhanh chóng hồi phục trở lại và đến cuối ngày duy trì ở mức 43,23-43,33 triệu đồng/lượng.Thành công từ phiên đấu thầu vàng trong nước đang tạo ra một lực cung vàng lớn cho thị trường. Điều này đang dần thu hẹp lại khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới, khiến giá vàng trong nước đang có xu hướng giảm và theo sát với giá đấu thầu thành công của NHNN trong những phiên tuần qua, các lãnh đạo ngân hàng thương mại nhận đinh.