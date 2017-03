Vàng và USD tiếp tục đua tăng giá

Mở cửa ngày hôm nay, vàng miếng SBJ liên tục đi lên theo tốc độ mạnh. Lúc 9h30, niêm yết mua và bán ra đã lên đến 37,36-37,54 triệu đồng một lượng, tăng lần lượt 700.000 so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng lúc, một số thương hiệu vàng lớn khác sau khi tăng mạnh ngày hôm qua, sáng nay tiếp tục tăng hơn 500.000 đồng mỗi lượng, lên mức 37,32-37,42 triệu đồng. Biên độ mua bán cũng được mở rộng 100.000 đồng.

Đà tăng này chưa thấm vào đâu so với một số hiệu vàng bán lẻ tại TP HCM. Lúc 10h, một số hiệu vàng trên đường Lê Lợi, quận 1 đã đẩy giá bán lên tới 37,6 triệu đồng. Đây được coi là mức tăng kỷ lục kể từ đầu năm đến nay.

Giá vàng trong nước liên tục được đẩy lên cao theo giá quốc tế và đà tăng của USD tự do. Tuy nhiên, theo Công ty Sacombank-SBJ, giá vàng có thể quay về giá trị thực bất cứ lúc nào nếu USD tự do sụt giảm. Do đó, giao dịch ngoài thị trường cũng chậm lại do xu hướng dè chừng của cả người mua lẫn bán.

Giá vàng bật tăng nhanh trong sáng nay một phần do chịu sự chi phối mạnh của tỷ giá USD chợ đen. Tuy thị trường đôla tự do suốt mấy ngày qua giao dịch không quá đột biến nhưng giá thì liên tục leo thang. Đến sáng nay, đà tăng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi mở cửa ngày, các điểm thu đổi tại Hà Nội hét giá bán ra lên đến 22.150 đồng, tăng hơn 100 đồng so với chiều qua. Giá thu gom cũng vượt 22.135 đồng.

Trong khi đó, giá bán USD chợ đen tại TP HCM sáng nay cao hơn Hà Nội 50 đồng khi công bố quanh mốc 22.200 đồng, còn thu gom cũng vượt 22.000 đồng.

Như vậy sau đúng 7 ngày Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng (11/2), trên thị trường tự do, USD đã tăng giá khoảng 1.000 đồng. Vàng cũng được đà tăng lên tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, trong suốt giờ giao dịch châu Á và Âu hôm 17/2, giá loanh quanh trong vùng 1.375-1.380 USD. Bước sang giờ New York, kim loại quý bất ngờ bật mạnh, lên chạm mốc giá 1.385 USD mỗi ounce. Sau đó, giá chốt ngày tại 1.384,50 USD một ounce, tăng 8,5 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tháng tư trên sàn Comex của New York cũng tăng hơn 10 USD, lên mức 1.385 USD mỗi ounce.

Hiện nay, vàng đóng vai trò hầm trú ẩn an toàn trong danh mục của các nhà đầu tư trước những bất ổn tại Trung Đông. Theo chuyên gia phân tích Jon Nadler, trong ngắn hạn, giá vàng hoàn toàn có thể lên tới 1.400 USD không phải chỉ dựa trên những dữ liệu lạm phát. "Tôi nghĩ rằng sự lây lan của tình trạng bất ổn xã hội ở Trung Đông và Bắc Phi có thể đóng góp nhiều hơn nữa để đẩy giá vàng đi lên", ông này nói.

Mặc dù Chủ tịch Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke đã phát tín hiệu sẽ duy trì mức lãi suất thấp trong một thời gian dài để thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay tỷ suất sinh lợi của trái phiếu Mỹ đang tăng, các thông tin công bố cho thấy tình hình kinh tế nước này dần thoát khỏi tình trạng suy thoái. Do đó, một số chuyên gia cho rằng, về lâu dài, vấn đề lớn nhất đối với giá vàng là rủi ro lãi suất cơ bản. Bởi bất kỳ lúc nào lãi suất được Mỹ điều chỉnh tăng vọt cũng có thể kéo kim loại quý rớt giá.

Bước sang giờ châu Á sáng nay, tính đến 10h (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng dao động quanh 1.384 USD. Nếu lấy tỷ giá USD/VND 22.100 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện có giá khoảng 36,8 triệu đồng.

Theo Lệ Chi ( VNE)