Vàng về mốc 23,7 triệu đồng/lượng

Các thương hiệu vàng miếng trong nước sáng 27-10 niêm yết trung bình quanh 23,72 - 23,78 triệu đồng. Vàng miếng của Công ty Sacombank SBJ lúc 9 giờ có giá 23,77 - 23,85 triệu đồng/lượng. So với sáng 26-10, mỗi lượng vàng SBJ bị giảm khoảng 110.000 đồng mua vào, 90.000 đồng bán ra.

Lực cầu trong nước vẫn còn cao, cùng biến động tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tuần vừa rồi được xem là những nhân tố hỗ trợ giá. Giá vàng miếng thị trường trong nuớc sáng 27-10 đã được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh chưa tương ứng với đà giảm của giá vàng thế giới, khi mà giá thế giới mất đi 16,85 USD/ounce còn giá trong nước chỉ vơi khoảng 100.000 - 150.000 đồng/lượng so với ngày 26-10.

Trong khi thị trường vàng miếng đã có phiên giảm giá vào sáng 27-10, các sàn vàng trong nước lại mở cửa ở mức cao, quanh 22,713 triệu đồng, tăng gần 80.000 đồng so với giá mở cửa sáng 26-10. Không khí giao dịch trên các sàn vàng khá nhộn nhịp. Các nhà đầu tư tăng cường đánh xuống, khiến cho lệnh đặt mua áp đảo bán. Tính đến 9 giờ sáng 27-10, khối lượng khớp lệnh thành công tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 205.000 lượng, giá biến động trong biên độ 22,387 - 22,800 triệu đồng.

Tại thị trường New York ngày 26-10, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng hơn 2 tuần nay, mức dưới 1.038 USD. Như vậy, so với phiên giao dịch cuối tuần ngày 24-10, vàng mất đi 16 USD, tương đương với 1,4%, khi chỉ số USD - chỉ số thể hiện giá trị của đồng USD so với rổ những ngoại tệ chính - tăng 0,401 lên 76,01 điểm, mức cao nhất trong hai tuần qua. Tỷ giá USD so với đồng Euro tăng lên mức 1,4895, tăng hơn 1 cent so với thứ 6 tuần trước.

Giá vàng giảm mạnh còn chịu sự tác động mạnh từ việc quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch đêm 26-10 đã bán ra 1,22 tấn vàng. Hiện lượng nắm giữ của quỹ giảm xuống mức 1.106,87 tấn.

Ngoài ra, thông tin Nga lên kế hoạch bán 50 tấn vàng trong năm nay nhằm đối phó với thâm hụt ngân sách. Doanh số bán vàng của Nga và Gems Repository (Gokhran) có thể chiếm khoảng 0,5 đến 1,25% lượng tiêu thụ vàng toàn cầu cũng là yếu tố khiến cho vàng thế giới lao dốc.

Sáng 27-10, thông tin chỉ số niềm tin kinh doanh NAB của Australia công bố tốt khiến vàng tăng nhẹ. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 27-10, vàng giao dịch tại châu Á có mức 1.040,10 USD/ounce. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia thế giới nhận định thời điểm này còn quá sớm để có thể nói rằng biến động giá sẽ giảm sâu hơn 1.025 USD. Mức 1.044 USD/ounce cần được duy trì để đảm bảo cho xu hướng tăng.

Khảo sát của Bloomberg trong tuần với 25 nhà đầu tư, có 13 người (52%) dự báo vàng tăng giá, 8 ý kiến cho rằng vàng sẽ giảm và 4 người nghĩ giá vàng ít biến động. NGày 27-10, thị trường đón nhận một số thông tin đáng chú ý, phát biểu của Bộ trưởng tài chính Mỹ Geithner, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ, cho vay cá nhân của EU...