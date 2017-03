Vàng về sát 45 triệu đồng

Lúc 8h40 sáng nay, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 44,87-45,04 triệu đồng, giảm 170.000 đồng cả thu mua và bán ra so với đầu ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với mức giá đóng cửa ngày 27/2, giá bán ra hiện nay rẻ hơn 110.000 đồng, nhưng thu gom chỉ thấp hơn 60.000 đồng. Trong khi đó, tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng, ở 45,02 triệu đồng.



Hệ thống DOJI đến 8h45 sáng nay, mua bán lẻ vàng miếng 44,93-45,03 triệu đồng. Trong khi bán buôn của đơn vị này công bố mua bán quanh 44,94-45,02 triệu đồng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán tại 44,93-45,08 triệu đồng.



Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch trong ngày 27/2 biến động quanh vùng giá 1.762-1.778 USD một ounce. Sau đó, đóng cửa ngày tại 1.768 USD, mất 5 USD so với phiên liền trước.









Theo VNE



Sự đi xuống của kim loại quý do chịu áp lực mạnh lên của đồng USD. Ngoài ra, đồng euro yếu, giá dầu mỏ hạ nhiệt cộng với gặp ngưỡng kháng cự quan trọng cũng là những nguyên nhân khiến giá vàng suy yếu trong phiên giao dịch đầu tuần.Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ gia tăng trở lại nếu tình hình sắp tới của khu vực châu Âu không có tiến triển mới bất chấp sự sụt giảm của đồng euro. Ngoài ra, thị trường vàng vật chất tại Ấn Độ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Rời mốc giá cao của tuần trước có thể là động lực thúc đẩy lực mua vào mạnh do những kỳ vọng về đà tăng của vàng và lễ hội sắp diễn ra tại quốc gia này.Đến sáng nay tại phiên giao dịch châu Á, giá vẫn tiếp tục giảm nhẹ. Tính đến 8h30 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng quốc tế tương đương 1.766,90 USD. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 20.850 đồng và không cộng các loại phí, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 44,41 triệu đồng, rẻ hơn trong nước khoảng trên dưới 600.000 đồng một lượng.