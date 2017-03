Vàng vọt lên gần 24,6 triệu đồng/lượng

Theo Hà Linh ( VNN)



Giá vàng trong nước tăng theo chiều thẳng đứng là do vàng thế giới đêm qua lập đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại mới là 1.088 USD/ounce.Mở cửa phiên giao dịch sáng 4/11, hầu hết các tiệm vàng lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng tăng thêm khoảng 430.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua.Cụ thể, tính tới 9h30 sáng 4/11, giá vàng Giá vàng miếng SJC của Phú Quý được giao dịch ở mức 24,48 triệu đồng/lượng (mua) và 24,58 triệu đồng/lượng (bán), so với mức 24,06 và 24,15 triệu đồng/lượng chiều qua.Giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ và Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức gần tương tự.Trong phiên giao dịch hôm qua, vàng đã tăng khoảng 240.000 đồng/lượng.Như vậy, chỉ tính trong hai phiên giao dịch vừa qua, vàng đã tăng gần 600.000 đồng/lượng. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay.Giá vàng trong nước tăng vọt lên một đỉnh cao mới là do giá vàng thế giới đêm qua đã tăng 3,3% và lập một kỷ lục cao mới là 1.088 USD/ounce.Trong vài ngày qua, vàng trong nước luôn tăng ở mức mạnh hơn vàng thế giới do đồng VND có xu hướng suy yếu so với USD.Giá vàng thế giới trên sàn New York đêm qua tăng 34,5 USD (+3,3%) lên 1.088,5 USD/ounce.Tới đầu giờ sáng nay 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường châu Á suy giảm đôi chút nhưng vẫn ở mức rất cao là 1.082 USD/ounce.Trước đó, vàng thế giới xác lập đỉnh cao gần nhất là 1.072 USD/ounce vào 14/10.Theo giới quan sát thị trường, giá vàng tăng mạnh là nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn đang đứng ở mức rất cao trong bối cảnh đồng USD vẫn đang nằm trong xu hướng chung đi xuống.Đêm qua, trên sàn New York đồng USD tăng trở lại so với Euro nhưng điều này cũng không ngăn cản được vàng tăng giá do về trung và dài hạn đồng USD vẫn được dự báo tiếp tục đi xuống khi mà các khoản nợ của Mỹ đang đứng ở mức cao kỷ lục và tiếp tục gia tăng; lãi suất đồng USD vẫn đứng ở mức sát 0%. Bên cạnh đó, lạm phát cao sau suy thoái vẫn là điều khiến nhiều người lo ngại.Sức mua vàng đã tăng vọt đêm qua do áp lực bán ra hơn 400 tấn vàng của Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) đã được giải phóng phần lớn sau khi Ngân hàng trung ương Ấn Độ bất ngờ mua 200 tấn từ tổ chức này. Mức giá mua ở mức khá cao là 1.045 USD/ounce.Một số tổ chức gần đây dự báo vàng có thể sẽ lên ngưỡng 1.100-1.200 USD/ounce vào cuối năm nay.