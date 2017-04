Vàng vững giá bất chấp áp lực bán tháo mạnh

Giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, chi nhánh Hà Nội đầu giờ sáng 31/3 được giao dịch ở mức 19,81 triệu đồng/lượng (mua) và 19,87 triệu đồng/lượng (bán) so với 19,91 và 19,99 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều qua.

Vàng SJC tại hiệu Phú Quý và Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức tương tự.

Giống như vài phiên trước đó, vào đầu giờ sáng nay, số lượng người tới mua bán vàng tại các trung tâm giao dịch vàng của Hà Nội rất ít. Cả 3-4 tiệm vàng lớn nhất khu vực Trần Nhân Tông chỉ có vài khách hàng.

Trong phiên giao dịch hôm qua (30/3), giao dịch tại khu vực này cũng khá trầm lắng.

PNJ Hà Nội cho biết, trong phiên giao dịch đầu tuần, đơn vị này chỉ mua vào khoảng 1.000 lượng, trong khi bán ra rất ít. Khối lượng giao dịch chỉ bằng khoảng 20% so với các phiên sôi động trước đó.

“Lượng vàng trong dân dường như đã giảm khá nhiều. Bên cạnh đó, việc giá vàng giảm khoảng 300.000 đồng/lượng đã khiến sức bán ra không còn mạnh”, một cán bộ kinh doanh vàng tại khu vực này cho biết.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm so với chiều qua là do giá vàng thế giới giảm khoảng 4 USD so với cùng giờ phiên liền trước xuống 916,4 USD/ounce.

Đây là một mức giảm khá khiêm tốn trong bối cảnh những tin tức tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ đang tạo áp lực giảm giá rất lớn tới hầu hết các loại hàng hoá, trong đó có vàng.

Giá dầu đêm qua (giờ Việt Nam) tụt giảm từ mức gần 52 USD xuống gần 48 USD/thùng.

Chính quyền Obama đêm qua bác bỏ kế hoạch tái cấu trúc của hai đại gia ngành ô tô nước này là GM và Chrysler. Theo đó, Chrysler có 30 ngày để kết thúc đàm phán với Fiat nếu không có thể buộc phải phá sản. Trong khi đó, GM có 60 ngày để điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Giám đốc điều hành của GMD Rick Wagoner cũng đã buộc phải từ chức trước yêu cầu của Nhà Trắng.

Các thông tin trên đã tạo ra một làn sóng bán tháo các loại hàng hoá trên diện rộng.