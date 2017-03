Vàng vững giá, giao dịch tăng khá mạnh

Theo Hà Linh ( VNN)



“Giao dịch sáng nay (18/11) khá sôi động. Khối lượng vàng bán ra từ sáng tới giờ đã gấp đôi cả ngày hôm qua. Nhiều người tới mua vào vì sợ mai hàng lên theo những kỷ lục mới trên thế giới”, chị Trang - cửa hàng trưởng PNJ Hà Nội cho biết.Số liệu thống kê sơ bộ của PNJ Hà Nội cho biết, đơn vị này sáng nay đã bán ra khoảng 1.100 lượng vàng.Ở chiều ngược lại, khối lượng vàng người dân mang đi bán rất ít, mới chỉ đạt khoảng 50 lượng, so với 10 lượng trong ngày hôm qua.Giá vàng mở cửa phiên giao dịch sáng nay (18/11) được hầu hết các đơn vị kinh doanh lớn tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội niêm yết tăng khoảng 200.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.Mức giá phổ biến lúc 9h là 26,85-26,9 triệu đồng/lượng (mua) và 27,2-27,25 triệu đồng/lượng (bán).Tới 11h45 phút, giá vàng miếng SJC của Phú Quý và vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 26,85 triệu đồng/lượng (mua) và 27,15 triệu đồng/lượng (bán).Giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được niêm yết thấp hơn một chút là 26,8 và 27 triệu đồng/lượng.Giá vàng trong nước tới cuối giờ sáng có xu hướng giảm nhẹ là do vàng thế giới đã xuống 1.137 USD sau khi đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại là 1.144 USD/ounce vào đầu giờ sáng nay tại Sydney.Trên các sàn giao dịch vàng qua tài khoản, giá biến động ổn định hơn và theo sát xu hướng của vàng thế giới.Tại Sàn giao dịch vàng ACB tính tới 12h ngày 18/11, giá vàng giao dịch thành công đứng ở mức 24,523 triệu đồng/lượng.Trên Sàn giao dịch vàng Phú Gia, giá vàng giao dịch thành công ở mức gần tương tự là 24,52 triệu đồng/lượng.Giá vàng thế giới quy đổi hiện đang đứng ở mức 24,528 và 24,538 triệu đồng/lượng.Giao dịch vàng qua tài khoản trên các sàn ảm đạm do vàng thế giới biến động mạnh. Tới 12h trên sàn ACB có 53.100 lượng được chuyển nhượng.Theo phân tích của Sàn giao dịch vàng Phú Gia (PhuGia Gold), giá vàng thế giới đang xác lập vùng dao động 1.130-1.150 USD/oz.Theo PhuGia Gold, tuy đồng USD hồi phục trong ngày hôm qua khi chỉ số USD Index lên trên mức 75 nhưng đồng tiền này vẫn chưa thoát khỏi xu hướng trượt giá. USD tăng giá chỉ mang tính tạm thời chứ chưa thể hiện được xu hướng. Các thông tin quốc tế đêm qua đã giúp đồng USD bật trở lại nhưng khi tác động này đã đủ thì đồng tiền này lại quay trở lại xu hướng chính. Lạm phát là yếu tố cơ bản thúc đẩy hoạt động mua vàng trên thị trường. Các quỹ đầu tư gia tăng nắm giữ vàng và đặc biệt là các ngân Trung ương thay đổi cơ cấu dự trữ ngoại hối.Động thái mua 200 tấn của Ấn Độ đã gây nên hiệu ứng tăng dự trữ vàng của các nước khác. Điều này đã đã bắt đầu có tác dụng khi Ngân hàng Trung ương Mauritius mua 2 tấn từ IMF. Một khi hiệu ứng này lan rộng hơn thì một lượng cầu lớn sẽ gây áp lực mua vào trên thị trường toàn cầu và điều này sẽ làm cho giá vàng bùng nổ.Hiện tại, tâm lý mua vào vẫn được khẳng định, chỉ cần một yếu tố thuận lợi là thị trường sẵn sàng đẩy giá tăng cao. Một số chỉ báo cho thấy, thị trường đang trong trạng thái mua quá mức nhưng xu hướng tăng vẫn được thể hiện. Phân tích bước dịch chuyển của giá vàng cho thấy vàng đang xác lập vùng dao động 1.130-1.150 USD/oz. Mức kháng cự 1.145 USD/oz đã được hình thành.