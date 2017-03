Vàng vượt ngưỡng 24 triệu đồng/lượng

Người dân vẫn mua nữ trang là chủ yếu. Ảnh: minh họa



Theo Lệ Chi (VNE)



Sáng nay, giá vàng miếng của các thương hiệu lớn nhỏ đều được niêm yết ở mức giá cao kỷ lục cả chiều mua lẫn bán, tại 24,04 - 24,10 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra). So với hôm 2/11, mỗi lượng vàng tăng 140.000 đồng mua vào và 220.000 đồng bán ra. Vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ lúc 9h sáng đã được đổi giá 4 lần và đang ở 24,04 - 24,09 triệu đồng mỗi lượng, mua và bán tăng tương ứng 180.000 đồng và 250.000 đồng so với sáng đầu tuần.Sau mấy tuần loay hoay dưới ngưỡng 24 triệu đồng, nhiều người nghĩ rằng vàng khó có thể chạm được mốc này trong tương lai gần. Nhưng trong ngày hôm qua, nhờ đòn bẩy tăng giá ngoạn mục của vàng thế giới cộng thêm yếu tố "khát" vàng trong nước thời gian gần đây, nên vàng miếng sáng nay không chỉ chạm 24 triệu mà còn vượt qua ngưỡng này một cách khá dễ dàng.Thị trường vật chất từ chiều qua bắt đầu sôi động trở lại. Nhưng do nguồn cung trong nước vốn bị khan hiếm nên lượng bán ra thị trường không nhiều. Anh Dũng, chủ hiệu vàng Kim Dung trên đường Lê Lợi, quận 1, TP HCM, cho biết, dù giá đang sốt, nhưng lượng bán ra trong ngày hôm qua không cao hơn lúc bình thường là mấy, thậm chí còn thấp hơn. Thời điểm này giá vàng tăng cao cộng thêm đang là mùa cưới nên lượng khách đến mua nữ trang là chủ yếu.Tại hệ thống Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín lúc 16h hôm qua, thị trường vàng miếng Thần Tài Sacombank bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn, khối lượng giao dịch đạt trên 1.000 lượng.Vàng thế giới biến động trong biên độ hẹp từ đầu phiên châu Á đến thời điểm hiện tại khiến không khí tại các sàn vàng có phần trầm lắng. Các nhà đầu tư dường như đang "án binh bất động" chờ thời cơ và chưa dám mạo hiểm ngay lúc này. Vì nếu bán tại thời điểm này, nhà đầu tư sợ bị "bán non", còn mua thì lại e ngại giá vàng bị "tụt dốc" nếu không bứt phá qua ngưỡng 1.070 USD một ounce. Do vậy lực mua - bán trên sàn đầu giờ sáng khá yếu.Lượng mua vào và bán ra đang giằng co nhau ở mức thấp. Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đến 9h30 sáng nay tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt khoảng 200.000 lượng. Biến động trong biên độ 22,650 - 22,955 triệu đồng một lượng.Giá vàng trên các sàn khớp quanh mức 22,928 triệu đồng một lượng, tăng 450.000 đồng so với giá khớp lệnh tại thời điểm này ngày hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất lúc 9h khá lớn: 305.000 đồng.Trên thị trường thế giới, vàng đã có phiên tăng giá khá mạnh trong ngày hôm qua và đóng cửa phiên sát mức 1.060 USD một ounce do đồng USD suy yếu sau các báo cáo kinh tế cải thiện nhiều từ Trung Quốc, châu Âu và Mỹ.Giá vàng tại thị trường châu Á sáng nay ở mức 1.065 USD mỗi ounce. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, hôm nay vàng có thể gặp cản cũ tại 1.067 USD, nếu vượt mức này thì vàng sẽ vượt qua mốc 1.070 USD một cách dễ dàng và sẽ thiết lập những mức cao mới. Còn nếu cản 1.067 USD vẫn duy trì thì vàng tất yếu cần sự điều chỉnh giảm.Một số chuyên gia phân tích vàng tại TP HCM thì suy đoán, trong ngắn hạn mức cản 1.032 USD nay đã trở thành ngưỡng hỗ trợ mạnh. Vàng dường như khó có thể đóng cửa lại dưới mức này, chí ít là trong tuần này.