Vàng, xăng dầu… chao đảo!

Giá xăng dầu tăng Thị trường dầu mỏ thế giới đã trải qua tuần tăng giá thứ ba liên tiếp. Đặc biệt giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm biến động khá mạnh. Chẳng hạn ngày 12-4, giá xăng RON92 đã vượt mức 67 USD/thùng, cao nhất trong vòng hai tháng qua. Các mặt hàng DO, dầu hỏa cũng ở tình trạng tương tự. Theo tính toán của một số doanh nghiệp xăng dầu, giá cơ sở (hình thành bởi giá nhập khẩu, thuế, phí…) hiện cao hơn giá bán lẻ khoảng 500-600 đồng/lít. Như vậy, trong kỳ điều hành tới đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ tăng. Điều hiếm thấy với USD Ngày hôm qua, một lần nữa giá USD tại các ngân hàng lại cao hơn khoảng 20-50 đồng so với giá USD giao dịch tại thị trường tự do. Đây là hiện tượng hiếm gặp tại Việt Nam, bởi thông thường giá USD trên thị trường tự do thường cao hơn so với giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng. Cụ thể, trên thị trường tự do, giá USD mua vào, bán ra quanh ngưỡng 22.680-22.700 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng lại đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh lên mức 22.680-22.750 VND/USD. Mức giá này cao hơn 25 đồng so với chốt phiên cuối tuần qua và cao hơn tới 50 đồng so với giá USD ngoài thị trường tự do. Một số chuyên gia dự báo tỉ giá thời gian tới vẫn diễn biến rất khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trên thị trường thế giới, đồng USD đã yếu đi so với đồng yen của Nhật Bản và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng năm tháng qua. _____________________________ Chứng khoán mất điểm Ngày 17-4, chỉ số VN-Index mất điểm do chịu tác động bởi sự căng thẳng chính trị xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, VN-Index giảm 7,62 điểm, xuống 710,83 điểm với 82 mã tăng và có tới 182 mã giảm. HNX-Index giảm tới 1,34 điểm, xuống 88,3 điểm khi chỉ có 58 mã tăng trong khi có tới 103 mã giảm.