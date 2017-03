Vàng xuống dưới 44 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, nhiều doanh nghiệp vàng điều chỉnh giảm niêm yết ở cả hai chiều, với niêm yết bán xuống dưới 44 triệu đồng. Có nơi giá bán vàng chỉ còn 43,90 triệu đồng, giảm 350.000 đồng so với đầu giờ sáng qua. Giá thu mua vàng có nơi ở 43,70, có nơi 43,76 triệu đồng mỗi lượng.







Giá vàng giảm hơn 300.000 đồng mỗi lượng sáng nay. Ảnh: TB

Giá vàng giảm hơn 300.000 đồng mỗi lượng sáng nay. Ảnh: TB

Theo Thanh Bình (VNE)



Còn tại Hà Nội lúc 8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 43,85 - 44,05 triệu đồng (mua - bán). So với mở cửa hôm qua, mỗi chiều mua và bán mất 320.000 đồng. Một số doanh nghiệp lớn khác trên địa bàn Hà Nội báo giá vàng ở 43,85 - 44,08 triệu đồng lúc 8h30.Hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI đạt khoảng 2.000 lượng, trong đó chiếm 70% là lượng khách mua vào.Thị trường vàng quốc tế đi xuống ngày thứ hai liên tiếp trong tuần này do các nhà đầu tư lo ngại về việc tăng trưởng của Trung Quốc đi chậm lại, Pháp nguy cơ rớt tín nhiệm và cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.Trong hai phiên gần đây nhất, giá vàng đã giảm 1%, đi đôi với đà giảm của một số loại tài sản rủi ro khác như chứng khoán. Thị trường chịu áp lực sau khi hãng tín nhiệm Moody's cho biết họ đang xem xét đánh giá tiêu cực đối với mức điểm AAA của Pháp. Cảnh báo này được đưa ra trước thềm cuộc họp của khối EU trong tuần này. Ngoài ra, việc Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong vòng hơn 2 năm cũng khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng kinh tế thế giới.Một số chuyên gia phân tích cho rằng về mặt kỹ thuật, đỉnh đôi hình thành sau hai lần tăng gần đây hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9 có thể khiến thị trường đi xuống trong ngắn hạn. Hãng môi giới CitiFX nhận định giá vàng có thể xuống dưới 1.500 USD trong ngắn hạn, do kim loại quý đang kém hấp dẫn hơn so với các loại tài sản khác, và đang mất dần vai trò như là một kênh trú ẩn an toàn.Mặc dù vậy, CitiFX vẫn kỳ vọng thị trường sẽ lên trên 2.000 USD sau khi điều chỉnh giảm và sau đó về dài hạn còn lên trên 3.400 USD.Còn trong sáng nay, tính đến 8h59 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.663,50 USD, tăng 8,40 USD so với mở cửa.