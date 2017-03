Vàng xuống dưới ngưỡng 21 triệu đồng/lượng

Vàng SJC cũng niêm yết ở mức tương tự.

Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, giá vàng cả mua và bán xuống dưới ngưỡng 21 triệu đồng/lượng.

Giao dịch tại các tiệm vàng lớn tăng khá mạnh so với cuối tuần. Tuy nhiên, hầu hết giao dịch này được thực hiện giữa các doanh nghiệp vàng lớn với các đơn vị kinh doanh vàng tư nhân tại các địa phương khác.

Giá vàng thế giới liên tục giảm. Tính tới 14 giờ 15 ngày 15-6, giá vàng giảm 7,3 USD (0,8%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, xuống 933,4 USD/ounce. Giá vàng giảm là do đồng USD tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền khác.