Vàng xuống sát 44 triệu đồng

Thị trường vàng đầu giờ sáng nay xuống sát 44 triệu đồng nhưng nhanh chóng phục hồi về ngang ngửa mức giá của sáng hôm qua. Tại khu vực Hà Nội lúc 8h45 sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 44,05 - 44,45 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ mua bán chênh lệch 400.000đ. Đến 9h, niêm yết tăng thêm 150.000 đồng mỗi chiều, nâng giá mua và bán lên lần lượt 44,2 - 44,6 triệu đồng một lượng.



Tương tự, có doanh nghiệp báo giá thu mua vàng vào đầu ngày xuống rất thấp, chỉ còn 43,01 triệu đồng, kém tới hơn một triệu đồng so với bán ra. Tuy nhiên đến 8h30, niêm yết mua được đẩy tăng thêm 600.000 đồng lên 43,61 triệu đồng một lượng.







khiến giá trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Công Tâm

Tính đến 9h, giá bán vàng phổ biến ở 44,5 triệu đồng, cách biệt 400.000 đồng so với thu mua. Tuy nhiên nếu so với chiều qua, giá vẫn thấp hơn 300.000 đến 550.000 đồng. Chiều 28/9, giá trong nước hồi phục, có nơi bán vàng ở 44,95 triệu đồng mỗi lượng.Một trong những nguyên nhân đẩy giá trong nước tăng lên vào hôm qua là do nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng vọt. Cảnh chen nhau mua vàng lại tái diễn tại nhiều tiệm vàng lớn. Tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI ngày 28/9 đạt khoảng 4.500 lượng, trong đó lượng mua vào chỉ chiếm khoảng 10%, số còn là bán ra cho khách hàng.Trên thị trường tự do, đôla Mỹ vẫn giữ giá mua vào như hôm qua ở 21.230 đồng mỗi USD, trong khi chiều bán giảm nhẹ 10 đồng xuống 21.260 đồng.Đà giảm giá vàng quốc tế vẫn tiếp diễn trong phiên đêm qua, với mỗi ounce thoái lui thêm 1% khi các nhà đầu tư quay sang chuộng đôla Mỹ khi tình hình khủng hoảng nợ châu Âu vẫn chưa tìm ra lời giải. Trước đó, hôm thứ hai, thị trường rơi xuống mức thấp nhất suốt 2 tháng ở 1.534,49 USD, mất gần 400 USD so với đỉnh cao nhất trong lịch sử ở 1.920 USD hồi đầu tháng 9.Tương tự vàng, dầu thô tiếp tục giảm thêm 1 USD mỗi thùng xuống dưới 80 USD vào đầu phiên châu Á sáng nay.