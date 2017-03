Vào TPP là phải ‘đấu’ từ miếng thịt, ly sữa

Lấy doanh nhân làm trung tâm TPP tác động đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nhưng nông nghiệp sẽ là lĩnh vực chịu tác động lớn nhất. Khi TPP được ký kết, những ngành có thể hưởng lợi là dệt may, da giày, chế biến nông sản… còn những ngành gặp thách thức lớn nhất là nông nghiệp, chăn nuôi. Mặc dù Việt Nam có 10 năm để chuẩn bị đương đầu với thời kỳ thuế suất về bằng 0% nhưng để có thể trụ vững trong bối cảnh hội nhập, đương đầu với những cường quốc về chăn nuôi như Mỹ, Canada, Nhật, Úc… là rất khó khăn. Do vậy DN và nông dân phải liên kết với nhau, đồng thời Nhà nước phải tạo môi trường, điều kiện cho nông dân phát triển, lấy doanh nhân làm trung tâm. Xu hướng nhiều đại gia đang tích cực đầu tư vào nông nghiệp là tín hiệu đáng mừng, cần được nhân rộng. Ông VŨ TIẾN LỘC, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Sức ép từ hai phía Trong thời gian gần đây, các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam chịu nhiều sức ép không phải chỉ từ sản phẩm nhập khẩu bên ngoài vào mà còn yêu cầu tăng lên của NTD và mối lo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng tôi tin khi chúng ta thực hiện tốt công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi thì những người chăn nuôi có thể cải thiện một cách cơ bản năng lực cạnh tranh của mình bằng các nhân tố chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, giá cả cũng như cách thức tiêu thụ; tạo niềm tin trong NTD. Chắc chắn khi đó đông đảo NTD Việt Nam sẽ ủng hộ sản phẩm gia cầm trong nước là sản phẩm tươi, chất lượng hơn hẳn so với sản phẩm đông lạnh từ những thị trường như Mỹ, Úc sang Việt Nam. Bà PHẠM CHI LAN, chuyên gia kinh tế TRÀ PHƯƠNG - CHÂN LUẬN Theo Bộ NN&PTNT, nước ta hiện có trên 17 triệu hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó có 10,9 triệu hộ chăn nuôi gà vịt, bốn triệu hộ chăn nuôi heo và khoảng 2,5 triệu hộ chăn nuôi bò. Tuy nhiên, trong bảy tháng đầu năm, nước ta phải nhập khẩu 93.000 tấn thịt trâu bò, dê, cừu và gà. Riêng sản phẩm đùi gà đông lạnh từ Mỹ là hơn 45.000 tấn. Mỗi năm Việt Nam phải nhập 3-4 tỉ USD bắp, đậu nành và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.