Vật liệu rớt giá ngay trong mùa xây dựng

Do khó khăn về kinh tế nên thị trường vật liệu xây dựng năm nay không tuân theo quy luật của những năm trước. Hiện đang vào mùa xây dựng nhưng sức mua của nhiều cửa hàng, đại lý bán vật liệu xây dựng đang hết sức ế ẩm. Các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng thì giảm công suất lẫn giá thành.

Tăng cường khuyến mãi, giảm giá

Ông Đào Đức Toàn, Giám đốc Công ty Đức Toàn - nhà phân phối chính của nhiều nhãn hiệu xi măng ở TP.HCM, cho biết việc kinh doanh của công ty hầu như không có lợi nhuận do thị trường quá ế ẩm. Thời điểm này của năm trước, mỗi ngày Công ty Đức Toàn bán ra ít nhất 2.000 tấn nhưng hiện tại chỉ tiêu thụ khoảng 500-600 tấn xi măng được xem là thành công.

Năm ngoái vào thời điểm này, lúc thị trường khan hàng, những người có công trình xây dựng đang thi công phải bấm bụng mua xi măng với giá cao hơn giá bán tại nhà máy 20.000-30.000 đồng/bao, thậm chí có tiền cũng không mua được hàng. Nhưng hiện tại, giá xi măng bán lẻ chênh không bao nhiêu so với giá gốc. Trên thị trường, xi măng Hà Tiên 1 có giá 67.000 đồng/bao; Holcim 65.000 đồng/bao; Fico 63.000-64.000 đồng/bao...

Chưa hết, do thị trường ế ẩm nên ngoài việc giá thấp, các nhà máy xi măng đều hỗ trợ để các nhà phân phối, đại lý tung ra nhiều chiến dịch khuyến mãi nhằm lôi kéo khách hàng. Theo đó, mỗi khách hàng khi mua 100 bao xi măng đều được khuyến mãi 2-3 bao xi măng, tùy loại. Thậm chí, có nhà máy còn khuyến mãi tới 10 bao cho những khách hàng nào mua 100 bao xi măng.

Đối với thép, trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp cũng liên tục giảm giá bán do lượng hàng tiêu thụ chậm. Hiện giá thép mà các nhà máy bán ra là 10,5-11 triệu đồng/tấn. Với mức giá này, nhiều nhà máy thép vẫn đang chấp nhận chịu lỗ do trước đó lỡ nhập về nhiều hàng với giá cao hiện còn tồn trong kho. Theo một số cửa hàng chuyên kinh doanh thép, so với cùng kỳ năm ngoái, hiện sức mua thấp hơn 30%-40%.

Tương tự, gạch ống xây dựng trong năm 2008 đã tăng giá gần 100% thì nay cũng đã giảm giá mạnh. Điển hình như loại gạch ống của Công ty Gạch ngói Đồng Nai trước đây có lúc giá lên đến 1.700-1.800 đồng/viên, nay giảm còn 1.300 đồng/viên. Gạch chất lượng tốt cũng giảm còn 650-800 đồng/viên, gạch loại thường còn 450 đồng/viên...

Chưa có dấu hiệu hồi phục

Ông Mai Anh Tài, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, cho biết thị trường xi măng đang phát triển với mức tăng trưởng âm. Theo thống kê, hai tháng đầu năm 2009, thị trường xi măng khu vực IV (tính từ Bình Thuận đến Long An) đang phát triển -20% so với thời điểm này của năm trước do sức mua giảm. Chính điều này nên nhiều nhà máy xi măng buộc phải cắt giảm công sất nhằm tiết giảm chi phí. Đối với Hà Tiên 1, tuy vẫn giữ 100% công suất, đạt 5.500-6.000 tấn/ngày nhưng nhà máy này buộc phải cắt giảm lượng lớn hàng gia công và nguồn phụ liệu vận chuyển từ ngoài Bắc vào.

Ông Đào Đức Toàn cho biết với đà này thì thị trường vật liệu xây dựng còn ế ẩm từ đây cho đến giữa quý II-2009. Lý do, vừa qua Chính phủ đã có những gói kích cầu, trong đó bao gồm cả thị trường xây dựng nhưng vẫn chưa làm thị trường nhà đất hết trầm lắng. Đơn cử như tại TP.HCM, rất ít dự án xây dựng được triển khai. Về phía các ngân hàng, tuy đã giảm lãi suất nhưng vẫn còn lưỡng lự khi cho vay đối với các dự án bất động sản vốn đã chứa đựng nhiều rủi ro. Tình trạng này khiến nhiều chủ dự án không vay được vốn để triển khai công trình.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), cho biết trong hai tháng đầu năm, cả nước tiêu thụ hơn năm triệu tấn xi măng. Dự kiến trong tháng 3 sẽ tiêu thụ thêm 3,5 triệu tấn. Lượng tiêu thụ này tuy được xem là tương đương với năm ngoái nhưng so với mọi năm thì tốc độ phát triển hầu như không tăng. Trước tình hình này, Chính phủ, Bộ Xây dựng cũng đưa ra nhiều chương trình như dự án xây nhà giá rẻ, phát triển nhiều tuyến đường giao thông nhằm kích cầu thị trường xây dựng nhưng do đây là thời điểm khó khăn chung của nền kinh tế nên chưa thực sự phát huy tác dụng.