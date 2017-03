Vay 150 triệu USD cho các dự án than

Với lãi suất thấp hơn lãi suất thương mại thông thường 30%, thời hạn vay 5 năm, đây là khoản vay đầu tiên của TKV từ nguồn vốn của Chính phủ Nhật Bản. Đổi lại cho sự tài trợ trên, TKV đảm bảo nguồn than xuất khẩu ổn định cho thị trường Nhật Bản mỗi năm từ 1 đến 1,5 triệu tấn than cục 5, than cám 1 (loại than nhiệt lượng cao dùng cho sản xuất thép).

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Trần Xuân Hòa, hiện nay nhu cầu vốn để phát triển các dự án khai thác than trong năm 2010 và các năm sau rất lớn, với suất đầu tư khai thác mỏ hiện từ 125 đến 150 USD một tấn công suất, khoản vay trên chỉ đáp ứng một phần nhỏ tín dụng trong tổng nhu cầu đầu tư của TKV.

TKV đang tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác về tài trợ vốn từ các tổ chức tín dụng Nhật Bản trong thời gian tới. Dự kiến, TKV sẽ ký với 7 đối tác thỏa thuận tài trợ vốn trị giá 200 triệu USD để triển khai các dự án của ngành.