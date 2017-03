Vay tiêu dùng sôi động lại

Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng đều đã mở hầu bao cho vay tiêu dùng trở lại sau một thời gian “cửa đóng then cài”. Dịch vụ này đã được người dân trông chờ từ lâu. Với dịch vụ này, khách hàng cá nhân có thể vay tiêu dùng dưới hình thức vay có tài sản thế chấp như vay trả góp để mua nhà ở, nền nhà, xây dựng-sửa chữa nhà, sinh hoạt tiêu dùng... Ngoài ra, những người đang làm việc tại các cơ quan còn có thể vay tín chấp, không cần tài sản đảm bảo.

Ưu tiên cho vay mua, sửa nhà

Trong số các dịch vụ, nhìn chung các ngân hàng tỏ ra mặn mà hơn trong việc cho khách hàng vay để mua, sửa nhà. Ngân hàng VPBank đưa ra phạm vi cho vay trả góp để mua nhà, sửa chữa nhà đối với khách hàng có hộ khẩu thường trú cùng nơi ngân hàng này đóng trụ sở. Đồng thời, VPBank yêu cầu khách hàng phải có chi phí mua nhà, mua nền nhà đã được quy hoạch thì mới được vay. Điều kiện đối với khách hàng muốn vay vốn là phải có một phần vốn tự có tham gia vào phương án xin vay, có tài sản đảm bảo cho khoản vay hoặc được người thứ ba bảo lãnh bằng tài sản...

Theo VPBank, thời hạn cho vay đối với khách hàng vay trả góp mua nhà tối đa là 10 năm. Vay trả góp mua nền nhà theo đất đã được quy hoạch để xây dựng nhà mới, mua căn hộ hoặc xây dựng sửa chữa, nâng cấp nhà được vay tối đa là năm năm. Mức cho vay tùy thuộc theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ cụ thể.

VPBank cũng cho biết khách hàng được phép thanh toán tiền gốc và tiền lãi thành nhiều kỳ theo tháng, quý... tùy theo thu nhập dự kiến của mỗi người. Ngân hàng áp dụng tính lãi suất trong từng thời kỳ theo thời hạn cho vay là lãi suất cố định nếu thời hạn vay 12 tháng, hay lãi suất thả nổi nếu thời hạn quá 12 tháng. Ngoài ra, tiền lãi vay trả góp sẽ được tính theo dư nợ thực tế của khách hàng.

Cũng vậy, Ngân hàng ACB áp dụng thời gian cho khách hàng vay mua nhà, nền nhà lên đến 10 năm, còn cho vay để xây dựng, sửa chữa nhà là bảy năm, với mức cho vay tùy vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng...

Ngân hàng VIB thì áp dụng lãi suất thỏa thuận, cụ thể tùy từng đối tượng khách hàng lãi suất có thể dao động 12%-15%/năm. Nếu khách hàng nào sử dụng nhiều dịch vụ của VIB hoặc giao dịch doanh số lớn sẽ có mức lãi suất ưu đãi hơn. Ông Hồ Xuân Dũng, Giám đốc VIB, cho biết: “Sở dĩ chọn thời điểm này để triển khai chương trình cho vay tiêu dùng là do nguồn vốn hiện nay của chúng tôi khá dồi dào và tính thanh khoản cao hơn”.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng như DongAbank còn triển khai cho vay tiêu dùng bằng cách liên kết với các trung tâm mua sắm lớn để khách hàng vay mua hàng trả góp tại Big C, Best Carings, ôtô Trường Hải...

Mở rộng cho vay tín chấp

Loại hình vay tín chấp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân đang công tác tại các công ty, có thu nhập ổn định. Hiện ACB triển khai chương trình cho vay tín dụng với số tiền vay có thể lên đến 250 triệu đồng. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội được tặng bảo hiểm.

Điều kiện mà ngân hàng này đưa ra là người có hộ khẩu thường trú hay có KT3 tại nơi hoạt động của ACB và đang công tác tại các công ty nhà nước, công ty nước ngoài, các cơ quan hành chính sự nghiệp, công ty THHH Việt Nam... Riêng những người đang làm trong các công ty cổ phần và công ty TNHH Việt Nam thì ngân hàng chỉ áp dụng cho vay với những công ty nào có thanh toán lương qua các ngân hàng hoặc có giao dịch với ACB. Ngoài ra, khách hàng phải có thu nhập hàng tháng từ năm triệu đồng trở lên, thời gian công tác trên một năm.

VPBank cũng áp dụng chương trình cho vay tín chấp với thời hạn cho vay tối thiểu là sáu tháng, tối đa là một năm, mức cho vay tương đương 12 tháng thu nhập với số tiền được vay là 70 triệu đồng. VPBank đưa ra phương thức cho vay trả góp tiện lợi, cách tính lãi đơn giản theo số tiền cho vay ban đầu, khoản vay được trả dần cố định theo tháng, phù hợp với mức thu nhập và được trích tự động từ tài khoản hàng tháng. Ngân hàng này chỉ yêu cầu thu nhập tối thiểu của khách hàng là ba triệu đồng/tháng.

So với các sản phẩm tín dụng khác, vay tín chấp có một hệ số rủi ro cao hơn do không có tài sản đảm bảo. Nhưng nhu cầu vay tín chấp của khách hàng luôn tăng cao, do đó trong thời gian tới các ngân hàng sẽ mạnh tay hơn trong hình thức này.