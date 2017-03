VCBS dự báo CPI tháng 5 chỉ tăng dưới 0,1%

Theo VCBS, sau khi đạt mức âm trong tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 đã tăng nhẹ trở lại ở mức 0,02% so với tháng trước và tăng 6,61% so với cùng kỳ 2012. Giá nhóm hàng vật liệu xây dựng, viễn thông; giá nhóm hàng lương thực thực phẩm tiếp tục giảm đã giữ cho CPI tháng 4 ở mức thấp. Dự báo CPI tháng 5 chỉ tăng dưới 0,1% và CPI cả quý II sẽ tăng thấp do tổng cầu, tín dụng tiếp tục ở mức thấp. Xét cả năm 2013, VCBS kỳ vọng CPI tăng 6%-7%.

Tuy nhiên, VCBS cho rằng các yếu tố như Hà Nội và TP.HCM chưa duyệt và áp dụng khung giá dịch vụ y tế mới; ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh đến trồng trọt và chăn nuôi; tín dụng tăng nhanh cũng có thể tác động đến CPI trong thời gian tới.

Mặt khác, trong báo cáo của VCBS có dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II sẽ tăng khoảng 5,2%, cao hơn so với mức 4,89% trong quý I. Về lãi suất, VCBS cho rằng trần lãi suất huy động có thể giảm 0,5%-1% trong thời gian tới và sẽ là lần điều chỉnh cuối cùng của năm nay. Đồng thời, các ngân hàng thương mại cũng được kỳ vọng sớm giảm lãi suất cho vay theo đà giảm của trần lãi suất huy động về mức 9%-11%.

A.THI