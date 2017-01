Về Cát Lái, quận 2 mua nhà dưới 1 tỷ

Trong 10 năm, giá đất tại quận 2 đã tăng từ 6-12 lần. Các chuyên gia bất động sản (BĐS) cho rằng, năm nay khu cửa ngõ phía Đông quận 2 sẽ biến động mạnh về nguồn cung và giá cả.

“Địa chấn” Thủ Thiêm

Hơn 10 năm qua, kể từ ngày Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quận 2 trở thành một vùng đất khác. Những dải đất thưa thớt cư dân của phường Thủ Thiêm, An Khánh, An Lợi Đông… nhanh chóng sầm uất với những trung tâm thương mại hay khu chung cư cao cấp... Những cái tên xa lạ như cầu Cá Trê, Giồng Ông Tố, Bình Trưng, An Lợi Đông, Mỹ Thủy… nhanh chóng “hút” giới đầu tư. Người ta ùn ùn kéo nhau về đây để sinh sống, đầu tư hay kinh doanh.

Cửa ngõ khu Đông đang hấp dẫn người mua ở và giới đầu tư

Khu đô thị Thủ Thiêm là “người đến sau” nhưng lại gây một cơn địa chấn lớn khi mà nơi đây được quy hoạch là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực…



Ngày 15-12-2016, UBND TP.HCM làm lễ ký kết hợp đồng Dự án Khu phức hợp Sóng Việt, nằm trong chuỗi dự án xây dựng đô thị mà thành phố đã ký trong thời gian qua, biến KĐT Thủ Thiêm thành một đại công trường xây dựng của khu vực phía Đông.



Cộng hưởng phát triển



Ngoài ra, quận 2 sở hữu hàng loạt KĐT và khu dân cư (KDC) sầm uất như KĐT An Phú – An Khánh, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi. Sự thành công của KĐT Thủ Thiêm đã nâng tầm vị thế quận 2 kéo theo giá đất nhảy vọt. Khảo sát tại quận 2 sau 10 năm (2006-2016) giá đất tăng trung bình từ 6-12 lần. Cụ thể, giá đất An Phú – An Khánh từ 8- 20 triệu/m2 (2006) nay có giá từ 65 -150 triệu đồng/m2 (2016); tại Thạnh Mỹ Lợi từ 6-13 triệu (2006) hiện ở mức 25- 70 triệu/m2 (2016); tại KĐT Thủ Thiêm từ 9-12 triệu/m2 (2006) giờ đã lên 100 – 150 triệu/m2 (2016). Riêng tại KĐT Cát Lái, giá đất từ 4-7 triệu/m2 tăng lên 20-28 triệu/m2 (2016) và dự báo sẽ biến động mạnh trong vài năm tới.



Căn hộ xanh, tiện nghi, giá vừa tầm đang được thị trường đón nhận nồng nhiệt

Hiện tại, các dự án dân cư đang xây dựng và đưa vào giao dịch phần lớn thuộc 4 phường của quận 2: Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái, trong đó phường Cát Lái với lợi thế đường cao tốc Vành đai 2 đi xuyên qua và cạnh sông Đồng Nai đã trở thành KĐT lý tưởng nhất khu vực. Riêng Kiến Á Group đã sở hữu gần 1/3 diện tích KĐT Cát Lái với 45 ha đất, đang kiến tạo hàng loạt dự án dân cư như: Citibella, Citihome, Citisoho…

Kiến tạo cuộc sống mới dễ dàng



Theo qui hoạch KĐT Cát Lái rộng 152,92 ha sẽ có gần 50.000 dân cư. Điều đó cho thấy, Cát Lái đang và sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của các gia đình trẻ, thích cuộc sống hiện đại, không gian sạch và xanh.

Trở lại với các dự án tại KĐT Cát Lái, tâm điểm giao dịch căn hộ hiện nay đang dồn về Kiến Á Group. Thành công ở Ventura, Citibella, Citihome đã tạo cho Kiến Á Group lòng tin vững chắc cho khách mua và nhà đầu tư BĐS. Chính vì vậy, việc mở bán dự án tiếp theo là Citisoho hồi hạ tuần tháng 11-2016 đã được khách mua chào đón nồng nhiệt. Người ta đã nhìn thấy việc sở hữu một căn hộ ở Citisoho trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi các chính sách linh hoạt.



Với giá chỉ từ 990 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ, Citisoho đang là dự án có mức chào bán hấp dẫn nhất tại quận 2 và cực kỳ cạnh tranh với Thủ Đức, quận 9. Bên cạnh đó, phương thức thanh toán kéo dài 36 tháng, chiết khấu lên tới 18% và được ngân hàng BIDV hỗ trợ với lãi suất ưu đãi, Citisoho đang mở ra cơ hội giúp người trẻ dễ dàng sở hữu căn nhà mơ ước bởi các chính sách rất linh hoạt.



Citisoho được bao bọc bởi công viên trung tâm rộng 4 ha nên có mật độ cây xanh lên đến 7m22/người, gấp nhiều lần so với nội thành hiện nay. Dự án tích hợp hàng loạt các tiện ích cao cấp dành riêng cho cư dân như sân thể thao, vườn BBQ, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, trung tâm thương mại, hầm để xe rộng rãi…

