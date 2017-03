Vé khứ hồi Hà Nội-TP.HCM: 10 triệu đồng?

Giá xăng dầu quá biến động

Nguyên nhân dẫn đến sự thua lỗ của các hãng hàng không là do xăng dầu tăng giá quá cao và sự không ổn định của tỉ giá. Trong sáu tháng đầu năm nay, VNA đã tăng thêm 1.534 tỉ đồng so với kế hoạch và chiếm tỉ trọng 36%-37% tổng chi phí sản xuất, kinh doanh của hãng do chi phí nhiên liệu tăng cao. Hai hãng Jetstar Pacific và Mekong Air mỗi tháng cũng bù lỗ hàng chục tỉ đồng cho chi phí nhiên liệu.

Mua vé giá rẻ nếu đặt sớm

Trước đây lúc tính giá trần, cơ quan chức năng chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi của hành khách. Nhưng theo lý luận của các hãng, cách siết giá trần không những làm khó doanh nghiệp mà còn vô tình làm hại hành khách. Vì giá trần này sẽ khiến hành khách dù có kế hoạch đặt vé trước sẽ không mua được vé giá rẻ. Với cơ chế giá vé mới, những người mua vé giờ chót sẽ phải chịu giá vé rất cao. Ngược lại, người nào có kế hoạch đặt vé trước sẽ mua với giá rẻ.

Ông LẠI XUÂN THANH, Cục phó Cục Hàng không VN